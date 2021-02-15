Тестирование на коронавирус в автомобиле Роспотребнадзор признал нарушением

Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил при тестировании на коронавирус в Петербурге. Речь идет о мобильных пунктах частных компаний, работавших в автомобилях.

Эксперты Роспотребнадзора провели проверку мобильных пунктов, где в Петербурге проводилось тестирование на коронавирус, - отреагировали на обращение активистов Общероссийского народного фронта.

Частные компании предлагали всем желающим сдать тест на коронавирус в автомобилях, похожих на скорую помощь. Одна из таких машин была замечена у входа на Сенной рынок. На ней были замаскированы госномера и скрыто название медучреждения, предоставляющего услугу. Возникли вопросы и к организации тестирования. Люди, сдающие анализы на ковид в мобильном пункте, не соблюдали социальную дистанцию, не всегда надевали маски и перчатки и создавали скопление народа в многолюдном месте.

По результатам проверки было выявлено нарушение санитарных правил, а также невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Представителя медучреждения вызвали для составление протокола об административном правонарушении, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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