Тестирование на коронавирус в автомобиле Роспотребнадзор признал нарушением

Тестирование на коронавирус в автомобиле Роспотребнадзор признал нарушением18:30, 15.02.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил при тестировании на коронавирус в Петербурге. Речь идет о мобильных пунктах частных компаний, работавших в автомобилях.
Эксперты Роспотребнадзора провели проверку мобильных пунктов, где в Петербурге проводилось тестирование на коронавирус, - отреагировали на обращение активистов Общероссийского народного фронта.
Частные компании предлагали всем желающим сдать тест на коронавирус в автомобилях, похожих на скорую помощь. Одна из таких машин была замечена у входа на Сенной рынок. На ней были замаскированы госномера и скрыто название медучреждения, предоставляющего услугу. Возникли вопросы и к организации тестирования. Люди, сдающие анализы на ковид в мобильном пункте, не соблюдали социальную дистанцию, не всегда надевали маски и перчатки и создавали скопление народа в многолюдном месте.
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По результатам проверки было выявлено нарушение санитарных правил, а также невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Представителя медучреждения вызвали для составление протокола об административном правонарушении, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Моё мнение такое, что когда человек хочет получить помощь вне ОМС и знает, что ни налоги, ни страховые выплаты на данное мероприятие не идут, то пусть получает помощь в той форме, в какой хочет. Компанию не обвинили ни в нарушении сбора мед отходов, ни в подложных исследованиях.
Вот у метро Купчино люди стояли в очередь на прививки и дистанцию то же не соблюдали. А если бы была изба-прививальня с записью он-лайн на определенное время и полное исключение очередей, то я бы ратовал за такие бюджетные траты. А прививочная колесница и колесница по тестированию за гос счет это устарело и должно быть заменено на новые форматы. А за частные деньги- проблем не вижу.
ну невозможно в мегаполисе соблюдать социальную дистанцию, хоть где! привлекать по этому пункту - ханжество и оторванность от жизни! если государство не тестирует в том объеме, как требуется людям, то уж оставьте людям самим решать, где закрыть вопрос за свои деньги