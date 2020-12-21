Петербургские онкологи: Детский рак во время эпидемии лечить сложно, инфицированные выделяют вирус до 2,5 месяцев

Дети, получающие иммуносупрессивную терапию, при инфицировании коронавирусом могут выделять вирус до 2,5 месяцев. Петербургские онкологи рассказали, как и почему приходится менять схемы лечения из-за пандемии и к чему привело отсутствие своевременной плановой помощи.

Иммунная система детей, страдающих онкологическими заболеваниями, не может быстро справиться с коронавирусом, поэтому ребенок способен "выделять" вирус в окружающую среду до 2,5 месяцев. Сегодня, 10 февраля, в Международный день детей, больных раком петербургские онкологи рассказали, как эпидемия изменила подходы к лечению детей и к чему привело отсутствие своевременной плановой помощи.

Пандемия, а точнее, противоэпидемические меры связанные с ней (запреты на оказание плановой помощи в поликлиниках), и опасения заразиться коронавирусом стали причиной того, что очень серьезные заболевания выявлялись поздно и в онкологические клиники поступают пациенты с уже запущенной формой заболевания.

- Поступали и продолжают поступать дети с далеко зашедшим процессом, и когда мы собираем анамнез, спрашиваем родителей: «Как же так случилось, что ребенок пришел, а места живого уже нет, простите?». И нам рассказывают, что все было закрыто, не могли пройти плановое УЗИ и так далее. Таких пациентов немного, но они есть, это как раз явные последствия организации работы во время пандемии. Что касается лечения, я не могу сказать, что мы что-то меняем в программах. В основном поступают дети без ковида. У нас было 2 пациента, которые переболели и пришли, но мы увидели адекватную реакцию на терапию, поэтому не было необходимости что-то менять. Можно сказать, что нам повезло, - рассказала заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра в Песочном Маргарита Белогурова.

И российский, и международный опыт показал: не все дети с онкологическими заболеваниями подвержены тяжелым формам ковида. Но в особых случаях коронавирус все же заставляет врачей менять схемы лечения.

- Особенности течения данной инфекции у наших детей в том, что у них вирус надолго задерживается в организме, то есть ребенок с иммуносупрессией может длительно выделять вирус, порой, до 2-2,5 месяцев. Нередко на фоне иммуносупрессии (угнетенного иммунитета - Прим. ред.) инфекция быстро переходит из верхних дыхательных путей в нижние, следствие - воспаления легких. Очень тяжело переносят ковид дети до трех лет и дети с выраженной коморбидностью (сосуществованием у одного пациента двух или более заболеваний, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени - Прим. ред.). Например, тяжелыми могут быть пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями легких. К сожалению, в таких ситуациях мы вынуждены откладывать циклы, увеличивать интервалы между лечением, это всегда негативно сказывается на его эффективности, - рассказала Светлана Кулева, главный детский онколог Петербурга, заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ им. Петрова.

По ее словам, эпидемия внесла коррективы во врачебные назначения. Так, специалисты вынуждены отказаться от применения у детей с полной или частичной ремиссией моноклональных антител, воздействующих на В-лимфоциты. Потому что в случае инфицирования коронавирусом, от которого никто не застрахован, иммунная система не сможет сформировать защитные антитела и течение болезни может усугубиться. "Если ситуация позволяет, врачи меняют и схему применения глюкокортикоидов, но только в том случае, если она не является жизненно необходимой для пациента", - говорит Светлана Кулева.

Она также добавила, что детям с тяжелыми формами заболевания онкологи по мере возможностей стараются проводить в полном объеме лучевую терапию и химиотерапию.

Ранее "Доктор Питер" писал, что Всероссийский союз пациентов заявил об остром дефиците 42 препаратов, который наблюдается в России с августа. В ВСП считают, что на нехватку лекарств повлияла пандемия, в том числе повышенный спрос на некоторые лекарства из-за лечения COVID-19. Пациентские организации публиковали открытое письмо властям, в котором просили вернуть детям с опухолями исчезнувшие лекарства. По словам врачей, эта проблема не только петербургская — она коснулась пациентов всей страны.

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