Дыхание плюс томография без излучения. В России разработали первый аппарат ИВЛ с оценкой степени поражения легких

Холдинг «Швабе» ГК Ростех разработал аппарат искусственной вентиляции легких, который одновременно с поддержкой дыхательных функций может проводить томографию легких и ежеминутно отслеживать их состояние. По словам разработчика, томография выполняется без вредного излучения — в ее основе метод регистрации уровня электропроводности внутренних органов.

Новый аппарат ИВЛ был создан на Уральском оптико-механическом заводе им. Яламова и подходит для оказания помощи как взрослым, так и детям старше одного года в стационарах и при транспортировке в машинах скорой. Как сообщают в Ростехе, у прибора есть модуль электроимпедансной томографии - этот метод основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека. Показатель отражает функциональное состояние органов пациента и помогает находить патологии за счет того, что пораженные участки отличаются от нормальных тканей по электропроводности.

«Новая разработка – это действительно прорывной продукт, который не имеет аналогов на российском рынке. Она позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения – в том числе при вирусных пневмониях, а также в том случае, когда врачам необходимо скорректировать стратегию респираторной поддержки путем регулировки подаваемых пациенту объемов дыхательной смеси. (…) При этом метод томографии, применяемый в устройстве, не связан с облучением и не вредит здоровью», – отметил исполнительный директор ГК Ростех Олег Евтушенко.

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Опытный образец аппарата уже изготовлен, сейчас ведутся технические испытания для регистрации медизделия. В компании планируют выпускать не только аппараты ИВЛ со встроенным томографом, но отдельно томографы.

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