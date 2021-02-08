Ученые обнаружили нового переносчика коронавируса, вызвавшего пандемию. Это панголины

Человек может заразиться коронавирусом панголинов — млекопитающих, чье название переводится как «сворачивающийся в шар». Ученые из Института Френсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, они предположили, что последний может «перейти» к людям.

Команда исследователей из Института Френсиса Крика (Лондон) сравнила структуры шипов белков SARS-CoV-2 и коронавируса, выделенного от малайских панголинов (млекопитающие, близкие по ряду особенностей к ящерам - муравьедам и броненосцам — Прим. ред.). Оказалось, что вирус панголина может связываться с рецепторами как самого животного, так и человека. Это отличает его от известного коронавируса летучих мышей, который не может эффективно связываться с рецепторами человека или того же панголина. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications.

«Проверяя, может ли спайковый белок этого вируса связываться с клеточными рецепторами разных видов, мы можем посмотреть, может ли вирус теоретически заразить этот вид. Важно, что мы показали две ключевые вещи. Во-первых, вирус летучих мышей вряд ли может заразить ящеров. А во-вторых, что вирус ящеров потенциально может заразить людей», - сказал один из авторов работы Энтони Вробель (Antoni Wrobel).

Отмечается, что эта работа не подтверждает, что коронавирус панголина действительно стал частью эволюционной цепочки SARS-CoV-2. В то же время она показывает возможные сценарии, как коронавирус мог перейти от летучих мышей к людям. Одна из версий говорит о том, что SARS-CoV-2 произошел от другого, пока неизвестного коронавируса летучих мышей, который мог заразить панголинов, а затем перейти к людям. Другой вариант, что коронавирус летучих мышей мог "слиться" с коронавирусом другого промежуточного вида (не панголинов).

Из-за риска передачи коронавируса один из авторов исследования Дональд Бентон (Donald Benton) призвал быть осторожными при контактах с панголинами, а также к прекращению незаконной контрабанды и торговли этими животными.