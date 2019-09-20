"Медицинские" поручения Путина: Регистр доноров костного мозга и дезинфекция

"Медицинские" поручения Путина: Регистр доноров костного мозга и дезинфекция15:37, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга. Еще один "медицинский пункт" в списке - усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств. Ответственным за выполнение обоих поручений Путин назначил Михаила Мишустина.
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал ряд поручений кабмину. Полный список опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
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Еще одно поручение президента - усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств.
"Правительству РФ принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения".
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Ответственным за выполнение обоих поручений Путин назначил Михаила Мишустина. Предоставить доклады президенту он должен до 1 марта 2021 года.
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