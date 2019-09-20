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"Медицинские" поручения Путина: Регистр доноров костного мозга и дезинфекция

15:37, 01.02.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга. Еще один "медицинский пункт" в списке - усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств. Ответственным за выполнение обоих поручений Путин назначил Михаила Мишустина.

&quot;Медицинские&quot; поручения Путина: Регистр доноров костного мозга и дезинфекция
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал ряд поручений кабмину. Полный список опубликован на сайте Кремля

"Правительству РФ провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Еще одно поручение президента - усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств.

"Правительству РФ принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения".

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Ответственным за выполнение обоих поручений Путин назначил Михаила Мишустина. Предоставить доклады президенту он должен до 1 марта 2021 года. 

© Доктор Питер

Рубрики: Гематология, Инфекционные болезни, Онкология

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