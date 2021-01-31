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В России начнут исследование коронавирусной вакцины на пациентах с диагнозом «рак»

21:18, 31.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Через 1-1,5 месяца в России начнется исследование по вакцинации от коронавируса пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Но прививать будут не всех.

В России начнут исследование коронавирусной вакцины на пациентах с диагнозом &laquo;рак&raquo;
Фото: pixabay.com

По словам главного онколога Минздрава, пока ни в одной стране мира не начаты исследования по вакцинации онкопациентов от коронавируса. В России планируют их начать через 1-1,5 месяца.

«Примерно через месяц-полтора начнутся исследования. Под контролем министра здравоохранения Михаила Мурашко, с Гинцбургом (директор центра им. Гамалеи) мы начинаем совместно протокол. Мы создаём лист ожидания прививок у этих пациентов, разделяем в специальные группы», - сказал  Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Как отметил специалист, прививать будут не всех. Так, вакцинация не будет проводиться тем, у кого рак выявили недавно, и тем, у кого болезнь в активной фазе. Как уточнил Андрей Каприн, этой группе пациентов вообще не рекомендуется проводить любые прививки.

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Рубрики: Инфекционные болезни, Онкология

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