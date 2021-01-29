Известный обезболивающий препарат «сажает» печень. Производитель вносит эту «побочку» в инструкцию

Фармкомпания «Санофи» собирается внести правки в инструкцию к известному анальгетику и жаропонижающему средству «Баралгин». Новые данные говорят о том, что при приеме препарата есть риск поражения печени, вплоть до развития печеночной недостаточности. Пациентам при появлении «печеночных» симптомов рекомендуют сразу отказаться от приема таблеток.

Росздравнадзор опубликовал письмо представительства французской фармкомпании «Санофи» о новых данных по безопасности препарата «Баралгин М» в таблетках по 500 мг. Баралгин - более современная форма привычного нам анальгина - и в том, и в другом препарате действующее вещество - метамизол натрия. Это лекарство применяется для купирования тяжелого острого или хронического болевого синдрома при травмах или после операций, а также при лихорадке, хотя российские врачи часто предосторегают от его неконтролируемого применения при высокой температуре. А во многих странах мира этот препарат и вовсе запрещен к применению.

Как сообщает фармкомпания, недавно стало известно о случаях поражения печени при применении метамизола — основного действующего вещества таблеток «Баралгин». После этого компания Санофи изучила все доступные источники и результаты работы Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА) и пишет следующее:.

«Поражение печени носило преимущественно гепатоцеллюлярный характер и развивалось через несколько дней или месяцев после начала применения препарата. Признаки и симптомы включали повышение уровня ферментов печени в сыворотке крови с желтухой или без нее, часто в контексте других реакций гиперчувствительности к лекарственным средствам (например, кожная сыпь, дискразии крови, лихорадка и эозинофилия) или сопровождались признаками аутоиммунного гепатита. В некоторых случаях поражение печени повторно развивалось при возобновлении приема препарата».

В фармкомпании отмечают, что механизм поражения печени в этих случаях неясен, но имеющиеся данные говорят о его иммуноаллергической природе. А это серьезно - лекарственное поражение печени может приводить к острой печеночной недостаточности, которая требует пересадки органа. Однако такие "побочки" бывают очень редко.

«По результатам анализа почти 100-летнего опыта пострегистрационного применения метамизола и объема применения этого препарата, частота развития метамизол-индуцированного поражения печени оценивается как очень редкая, определить точную частоту при этом не представляется невозможным», - уточняют в фармкомпании.

В связи с этим «Санофи» собирается внести изменения в раздел «Особые указания» и «Побочное действие» инструкции по медицинскому применению своего препарата. Врачей и пациентов просят следить за работой печени во время лечения метамизолом и при появлении симптомов потенциального поражения органа прекратить прием таблеток и обратиться к врачу.

© Доктор Питер