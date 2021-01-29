"Ползал возле кабинета и задыхался": В Свердловской области мужчина умер в очереди на рентген

"Ползал возле кабинета и задыхался": В Свердловской области мужчина умер в очереди на рентген16:57, 29.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
В одну из больниц Свердловской области привезли пациента с подозрением на перелом ребра. Пока мужчина сидел в очереди на рентген, его состояние резко ухудшилось: он упал с кушетки, начал ползать возле кабинета и задыхаться. Очевидцы утверждают, что в медучреждении никто из персонала не обратил внимания на его страдания. Мужчина умер до приезда скорой помощи.
В центральную городскую больницу Ирбита (город в Свердловской области) привезли мужчину с подозрением на перелом ребра. Пациент сидел в очереди на рентген, внезапно его состояние резко ухудшилось: он начал задыхаться и терять сознание, говорят очевидцы.
"Мужчина ползал на коленках и издавал невнятные звуки возле рентген кабинета. Рядом сидела женщина, в очереди их было всего двое. Мужчина был в грязной рабочей одежде. Когда медработник вышел из кабинета, чтобы позвать очередного пациента на рентген, он брезгливо посмотрел на мужчину в грязном - тот уже из последних сил хватался за кушетку. Медик позвал в первую очередь женщину, которая не проявляла никаких признаков боли. Товарищ погибшего возмутился такой очередности, но остался проигнорирован. Спустя пару минут мужчина начал задыхаться. Его товарищ стал звать на помощь, кричать, что человек задыхается и синеет", - цитирует очевидца сообщество «Инцидент ИРБИТ | ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
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Через какое-то время одна из сотрудниц больницы вызвала скорую помощь. «Неспешно подъехала скорая, неспешно зашел один медик, без каталки. Мужчина умер до приезда скорой», — добавил очевидец.
Как сообщают местные СМИ, журналистам в приемной главного врача сообщили, что не знают о подобном инциденте. Пресс-секретарь Ирбитской ЦГБ не ответила на звонок по рабочему телефону. В пресс-службе управления СКР по Свердловской области сообщили, что идет разбирательство. «Проверяем информацию. Официальных жалоб ни от кого не поступало», — рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.
1 комментарий Оставить комментарий
Профессор Багненко прав- никакого другого пути, кроме создания отделений скорой помощи нет. Что мешало сделать рентген по cito вне очереди? Только одно отсутствие представлений и стандартов о приоритете в оказании помощи больным. Рядом с больным не было санитарки, которая отвечает за его перемещение. "Через какое-то время одна из сотрудниц больницы вызвала скорую помощь."- это не страна, а Тумба-Юмба. Фельдшер вызван исправлять то, что сделали люди с высшим медицинским образованием. А потом возмущаются, почему у фельдшеров вредный нрав...Для синеющего больного специалистов не нашлось.
ЛЮДИ! ВЫ ЧЕГО МОЛЧИТЕ! ОРАТЬ НАДО И НОГАМИ ТОПАТЬ!!!! А этого из " кабинета" надо посадить за равнодушие. Да и тетка-теташная хороша. НАДО ПОМНИТЬ -ЗА ВСЕ В ЖИЗНИ НУЖНО ПЛАТИТЬ: ВЕДЬ ЭТО НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к ЛЮДЯМ определенными службами сплошь и рядом,,,,, И где ЖУРНАЛИСТЫ ? или их волнует только копание в грязном белье?
Все правильно, только я думаю все это как раз следствие нашей полной бездуховности и черствости на фоне декларируемых неких русских скрепов и особого пути.
А это все чушь, нет никакого нашего пути и наших скрепов, есть пофигизм и нежелание просто работать по человечески.