«Встречаются даже в пятизвездочных гостиницах». В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от постельных клопов

В российских городах появились тропические постельные клопы и их численность растет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Как говорят специалисты, постельные клопы не обязательно живут в антисанитарных условиях — их можно встретить даже в пятизвездочных гостиницах.

Эксперты рассказали, как защититься от этих кровососущих насекомых.

Кроме обыкновенных постельных клопов (Cimex lectularius), которые распространены во многих странах с умеренным климатом, в российских городах стали замечать тропический вид этих паразитов - Сimex hemipterus.

«Тропические постельные клопы замечены на территории ряда российских городов. Данный вид насекомых является новым для Европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как говорят специалисты ведомства, постельные клопы чаще живут в квартирах с большой плотностью жильцов и антисанитарными условиями, но далеко не обязательно только там. Их можно легко принести в свой дом вместе с вещами. Кроме того, они могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а летом – по наружным стенам домов. По словам экспертов, реже клопа можно «подцепить» в транспорте и в других многолюдных местах. Живут они и в гостиницах.

«Проживающие в отелях (а постельные клопы встречаются даже в пятизвездочных гостиницах) рискуют привезти домой нежелательный подарок в виде этих насекомых», - предупреждают в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, догадаться о присутствии клопов чаще всего можно по укусам на теле после сна — они питаются исключительно кровью. Однако тропические клопы, как выяснилось, могут нападать и днем. Размер редких крупных особей (самок) может достигать размера спичечной головки.

В ведомстве дали несколько советов, как защититься от кровососущих паразитов.

Чтобы не привезти клопа домой из гостиницы, в Роспотребнадзоре рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала, и при малейших признаках клопов отказаться от проживания в таком отеле. Кроме того, на всякий случай эксперты советуют держать чемоданы в ванной или душевой - по скользким поверхностям клопам труднее забраться в вещи. Грязную одежду лучше складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу, а по возвращении домой отдать в прачечную или химчистку для обработки высокой температурой.

В своей квартире рекомендуется чаще проводить уборку — лучше с пылесосом, а также регулярно менять постельное белье — со стиркой грязного специалисты советуют не затягивать. Также в ведомстве рекомендуют периодически осматривать домашнюю мягкую мебель, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов - темные точки («засиженности») в стыках деталей мебели, на картинах с обратной стороны, а также пятнышки крови на постельном белье.

Для уничтожения клопов дома или на даче используются специальные дезинсекционные средства, причем разрешенные в быту можно применять самим - без вызова специалистов. Перед использованием таких средств надо обязательно прочитать инструкцию.

© Доктор Питер