Голикова: Россия примет участие в разработке международного сертификата вакцинации. Ковид-паспорта она назвала "вредными"15:44, 28.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства заявила, что ВОЗ пригласила Россию принять участие в разработке международного электронного сертификата вакцинации. Ковид-паспортов в стране точно не будет, подчеркнула она. По словам Голиковой, они формируют у граждан впечатление о принудительном характере вакцинации.
"Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
В ВОЗ не рекомендуют вводить ковид-паспорта для международных поездок, напомнила она. Единственный документ, который подтверждает вакцинацию, - сертификат. Его можно получить в прививочном пункте или через сайт госуслуг. "На портале государственных услуг реализована функция автоматического формирования QR-кода и информирования о вакцинации", - заметила вице-премьер.
В мире должен появиться единый электронный сертификат вакцинации, в ВОЗ уже приступили к его разработке. Эксперты из РФ тоже приглашены для участия, добавила Голикова.
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© Доктор Питер
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