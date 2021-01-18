Голикова: Россия примет участие в разработке международного сертификата вакцинации. Ковид-паспорта она назвала "вредными"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства заявила, что ВОЗ пригласила Россию принять участие в разработке международного электронного сертификата вакцинации. Ковид-паспортов в стране точно не будет, подчеркнула она. По словам Голиковой, они формируют у граждан впечатление о принудительном характере вакцинации.

"Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ВОЗ не рекомендуют вводить ковид-паспорта для международных поездок, напомнила она. Единственный документ, который подтверждает вакцинацию, - сертификат. Его можно получить в прививочном пункте или через сайт госуслуг. "На портале государственных услуг реализована функция автоматического формирования QR-кода и информирования о вакцинации", - заметила вице-премьер.

В мире должен появиться единый электронный сертификат вакцинации, в ВОЗ уже приступили к его разработке. Эксперты из РФ тоже приглашены для участия, добавила Голикова.

Ранее Валентина Матвиенко также заявляла, что в России не будут вводить ковид-паспорта, так как прививка - это "дело добровольное". Омбудсмен Татьяна Москалькова высказалась, что введение ковид-паспортов, наоборот, необходимая мера, но при ней возникает вопрос о защите прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности.

© Доктор Питер