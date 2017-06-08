Грузовик сбил двух фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов к пострадавшим в ДТП

В Тульской области грузовик сбил двух работавших на месте ДТП фельдшеров скорой помощи. Обе пострадавшие после аварии были доставлены в районную больницу. Вчера вечером авария с участием скорой произошла и в Петербурге. У педиатрического медуниверситета "Логан" уложил на бок «коронавирусную» скорую с пациентом.

В ночь с 27 на 28 января около 3 часов в Киреевском районе Тульской области грузовик наехал на фельдшеров скорой помощи. Медработники приехали оказывать помощь пострадавшим в ДТП. Когда врачи начали их осматривать, на медиков наехала фура, которая двигалась в попутном направлении.

В результате аварии пострадали оба фельдшера, женщин госпитализировали в Киреевскую районную больницу. Одной из пострадавших 45 лет, ее состояние оценивают как среднетяжелое. Ее коллега, 62-летний медработник, получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области.

"В момент происшествия на обочине находились машина скорой помощи и автомобиль ДПС, на спецтранспорте были включены проблесковые маячки. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в минздраве.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк поручил оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Вчера вечером в Петербурге у Педиатрического медуниверситета «Логан» уложил на бок скорую. ДТП попало на видео. В аварии пострадал пациент, которого везли в больницу с подозрением на коронавирус. По данным «Фонтанки», у него предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. С места ДТП пострадавшего отправили в Боткинскую больницу.

© Доктор Питер