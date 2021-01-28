В Роскачестве признали воду из кулеров опасной. Прошла проверку только одна торговая марка

Эксперты Роскачества проверили 20 российских торговых марок воды для кулеров. Результаты показали: 6 марок не соответствуют требованиям по микробиологической безопасности, еще у 7 обнаружили недостоверность маркировки. Все этапы проверки прошла лишь одна торговая марка - к ее производителям у экспертов не было никаких замечаний. Они объяснили, что такое "легальная фальсификация" товара и почему она может быть опасна.

В исследовании приняли участие 20 торговых марок воды для кулеров во вторичных емкостях объемом 19 литров. У некоторых исследованных марок выявлены отклонения по микробиологическим критериям, еще у части товаров нашли признаки фальсификации продукта (недостоверная информация на этикетке).

Подверглись проверке следующие марки воды: "Главвода", "Aro", "Dio", "Аква Лидер", "Веселый Водовоз", "Волшебная вода", "Гучковская", "Единая", "Новокурьинская", "Хваловская Premium", "Аква баланс", "Виста", "Уральская", "Вода ОнЛайн", "Славница", "Живая вода", "Свежесть Алтая", "Старо-Мытищинский источник", "Родной ключ", "Родной источник".

Согласно рейтингу, пять звезд от экспертов получила только "Главвода" - она успешно прошла все этапы проверки.

Сколько микробов в воде для кулеров

Эксперты проверяли воду на ОМЧ (общее микробное число) - это количественный показатель, отражающий общее содержание микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды. Представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 °С (либо при температуре 22 °С в течение 72 ч) при посеве 1 мл воды.

Результаты показали, что превышение ОМЧ при температуре 22 °С у следующих марок:

В воде «Виста» — в 1,5 раза;

в водах «Аква баланс», «Родной источник», «Родной ключ», «Свежесть Алтая» и «Уральская» — в 3 раза.

Самых худший результат показала вода под названием «Родной ключ» - в ней превышение ОМЧ в 15 раз - при 37°С.

«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — отметил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

"Легальная фальсификация": что это такое и как производители осознано вводят нас в заблуждение

"На этикетках воды 16 ТМ обнаружили информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, так называемая «легальная фальсификация». Например, указание на натуральность воды, эко-характеристики или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке). Вопросы, возникшие к информации на этикетке, пока официально не являются нарушениями, что связано с отсутствием на сегодняшний день специальных обязательных требований к маркировке воды", - пояснили в Роскачестве.

Явные несоответствия эксперты обнаружили у 7 торговых марок: "Славница", "Вода ОнЛайн", "Старо-Мытищинский источник", "Живая вода", "Родной источник", "Свежесть Алтая", "Родной ключ".

Примеры фальсификации:

На этикетке питьевой негазированной воды «Новокурьинская классика» есть надпись «из подземных источников», хотя вода не является природной (такой информации на этикетке нет).

На этикетке питьевой воды «Виста» есть надпись «без консервантов», хотя консервантов в упакованной воде и так не должно быть. Эта же вода содержит указание «артезианская», «чистой воды идеал», хотя никакой другой информации о природном происхождении данной воды нет.

«Живая вода» не заявлена как природная. Она изготовлена по ТУ (техническим условиям), указана категория качества (первая). При этом наименование «Живая вода» указывает на «природность».

У Aqua Leader на этикетке присутствуют визуальные образы природы (горы, леса), имеется надпись «оптимальный состав»). Но внутри она оказалась обычной водопроводной водой, обработанной химическими способами.

Пить или не пить: что важно знать, употребляя воду из кулера

Когда вы используете офисный или домашний кулер, вода из него не подвергается кипячению, а в зависимости от настроек устройства нагревается от 70 до 90°С. И многие микробы выживают при данной температуре, размножаются, попадая затем в организм человека. Конечно, пить или не пить воду из кулера — выбор каждого, однако при выборе учтите:

Вода в кулере не подвергается кипячению;

Большая тара приводит к тому, что продукт используется медленно (вода долго стоит), что может вести к размножению бактерий;

Кран кулера, через который вода из бутылки попадает в кружку, может не промываться и не дезинфицироваться надлежащим образом. Именно в нем сосредоточены наиболее опасные бактерии.

Единственно точный и надежный способ проверки воды на качество, пригодность для питья — это анализ воды, подытожили эксперты.

© Доктор Питер