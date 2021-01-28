В Роскачестве признали воду из кулеров опасной. Прошла проверку только одна торговая марка

В Роскачестве признали воду из кулеров опасной. Прошла проверку только одна торговая марка12:40, 28.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Эксперты Роскачества проверили 20 российских торговых марок воды для кулеров. Результаты показали: 6 марок не соответствуют требованиям по микробиологической безопасности, еще у 7 обнаружили недостоверность маркировки. Все этапы проверки прошла лишь одна торговая марка - к ее производителям у экспертов не было никаких замечаний. Они объяснили, что такое "легальная фальсификация" товара и почему она может быть опасна.
В исследовании приняли участие 20 торговых марок воды для кулеров во вторичных емкостях объемом 19 литров. У некоторых исследованных марок выявлены отклонения по микробиологическим критериям, еще у части товаров нашли признаки фальсификации продукта (недостоверная информация на этикетке).
Подверглись проверке следующие марки воды: "Главвода", "Aro", "Dio", "Аква Лидер", "Веселый Водовоз", "Волшебная вода", "Гучковская", "Единая", "Новокурьинская", "Хваловская Premium", "Аква баланс", "Виста", "Уральская", "Вода ОнЛайн", "Славница", "Живая вода", "Свежесть Алтая", "Старо-Мытищинский источник", "Родной ключ", "Родной источник".
Согласно рейтингу, пять звезд от экспертов получила только "Главвода" - она успешно прошла все этапы проверки.
Сколько микробов в воде для кулеров
Эксперты проверяли воду на ОМЧ (общее микробное число) - это количественный показатель, отражающий общее содержание микроорганизмов в 1 мл исследуемой воды. Представляет собой общее число колоний бактерий, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 °С (либо при температуре 22 °С в течение 72 ч) при посеве 1 мл воды.
Результаты показали, что превышение ОМЧ при температуре 22 °С у следующих марок:
- В воде «Виста» — в 1,5 раза;
- в водах «Аква баланс», «Родной источник», «Родной ключ», «Свежесть Алтая» и «Уральская» — в 3 раза.
Самых худший результат показала вода под названием «Родной ключ» - в ней превышение ОМЧ в 15 раз - при 37°С.
«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», — отметил начальник отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.
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"Легальная фальсификация": что это такое и как производители осознано вводят нас в заблуждение
"На этикетках воды 16 ТМ обнаружили информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, так называемая «легальная фальсификация». Например, указание на натуральность воды, эко-характеристики или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке). Вопросы, возникшие к информации на этикетке, пока официально не являются нарушениями, что связано с отсутствием на сегодняшний день специальных обязательных требований к маркировке воды", - пояснили в Роскачестве.
Явные несоответствия эксперты обнаружили у 7 торговых марок: "Славница", "Вода ОнЛайн", "Старо-Мытищинский источник", "Живая вода", "Родной источник", "Свежесть Алтая", "Родной ключ".
Примеры фальсификации:
- На этикетке питьевой негазированной воды «Новокурьинская классика» есть надпись «из подземных источников», хотя вода не является природной (такой информации на этикетке нет).
- На этикетке питьевой воды «Виста» есть надпись «без консервантов», хотя консервантов в упакованной воде и так не должно быть. Эта же вода содержит указание «артезианская», «чистой воды идеал», хотя никакой другой информации о природном происхождении данной воды нет.
- «Живая вода» не заявлена как природная. Она изготовлена по ТУ (техническим условиям), указана категория качества (первая). При этом наименование «Живая вода» указывает на «природность».
- У Aqua Leader на этикетке присутствуют визуальные образы природы (горы, леса), имеется надпись «оптимальный состав»). Но внутри она оказалась обычной водопроводной водой, обработанной химическими способами.
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Пить или не пить: что важно знать, употребляя воду из кулера
Когда вы используете офисный или домашний кулер, вода из него не подвергается кипячению, а в зависимости от настроек устройства нагревается от 70 до 90°С. И многие микробы выживают при данной температуре, размножаются, попадая затем в организм человека. Конечно, пить или не пить воду из кулера — выбор каждого, однако при выборе учтите:
- Вода в кулере не подвергается кипячению;
- Большая тара приводит к тому, что продукт используется медленно (вода долго стоит), что может вести к размножению бактерий;
- Кран кулера, через который вода из бутылки попадает в кружку, может не промываться и не дезинфицироваться надлежащим образом. Именно в нем сосредоточены наиболее опасные бактерии.
Единственно точный и надежный способ проверки воды на качество, пригодность для питья — это анализ воды, подытожили эксперты.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
А не смущает их название Аква минерале? Вода из централизованных источников водоснабжения, вообще-то. Написано мелко-мелко. Проверяла, никто из покупающих этого не знает и покупают именно минеральную воду.