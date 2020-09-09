У фармкомпании "Протек" украли лекарства. Больше всего похитителям досталось мочегонного и леденцов от кашля

Фармкомпания "Протек" заявила о хищении лекарственных средств во время их транспортировки. У компании украли около 50 различных наименований лекарств, большинство из них были похищены в единственном экземпляре.

На официальном сайте Росздравнадзора опубликован полный список препаратов, похищенных у фармкомпании "Протек". В него вошли самые разнообразные лекарства: противоопухолевое гормнональное средство "Омнадрен", антикоагулянт "Прадакса", препараты для улучшения мозгового кровообращения, миорелаксант "Баклосан" (лекарство, влияющее на нервно-мышечную передачу - Прим. Ред.), антидепрессант "Феварин". В полном списке - около 50 различных препаратов.

В лидерах оказались мочегонный препарат "Верошпирон" (похищено 3 упаковки) и лекарства для пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и стенокардией - "Бисопролол" и "Конкор Кор". Также в перечень лекарств, которые были украдены не в единственном экземпляре, вошли леденцы от кашля "Доктор Мом" и "Граммидин нео", спрей "Снуп" и капли "Риностоп".

Среди похищенных товаров, помимо ампул, таблеток, порошков и спреев оказались зверобой, сироп подорожника, экстракт алоэ и кукурузные столбики с рыльцами.

"В случае выявления перечисленных в приложении серий лекарственных средств субъектам обращения лекарственных средств необходимо уведомить ЗАО «ПРОТЕК»", - сказано в официальном документе.

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