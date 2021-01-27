Хирурги смогут «печатать» кости пациента, не выходя из операционной

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса научились реконструировать поврежденные кости пациента, используя 3D-принтер. Такой способ уже применяли ранее, его новизна в том, что "печатать" кости теперь можно при комнатной температуре. В создании недостающей ткани врачам поможет специальный гель на основе живых костных клеток пациента, которым можно заполнить поврежденную кость.

Новая технология, котороя позволяет ученым реконструировать необходимую часть кости при комнатной температуре, поможет медикам в лечении переломов, последствий онкологических заболеваний и реконструкции различных костных повреждений. О новой разработке сообщает издание Daily Mail.

Чтобы реконструировать недостающую часть кости, ученые используют специально разработанный гель (биочернила), который содержит живые костные клетки пациента и раствор фосфата кальция (он необходим для формирования и поддержания скелета). "Напечатать" кость можно будет в течение нескольких минут, не выходя из операционной. Биочернила образуют внутри костной полости структуру, которые по химическому составу похожи на изначальную, поэтому легко адаптируются и принимают форму недостающей части кости.

"Самое классное в нашей технике - это то, что вы можете просто выдавливать чернила прямо в костную полость пациента. Мы можем заглянуть внутрь кости, где есть клетки, кровеносные сосуды и жир, и напечатать костеподобную структуру, которая уже содержит живые клетки пациента", - цитирует одного из ученых издание.

Материал затвердевает в течение нескольких минут после контакта с биологическими жидкостями и превращается в механически сцепляющиеся нанокристаллы. У хирургов остается достаточно времени, чтобы провести необходимые манипуляции.