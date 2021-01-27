Хирурги смогут «печатать» кости пациента, не выходя из операционной

Новая технология, котороя позволяет ученым реконструировать необходимую часть кости при комнатной температуре, поможет медикам в лечении переломов, последствий онкологических заболеваний и реконструкции различных костных повреждений. О новой разработке сообщает издание Daily Mail.
Чтобы реконструировать недостающую часть кости, ученые используют специально разработанный гель (биочернила), который содержит живые костные клетки пациента и раствор фосфата кальция (он необходим для формирования и поддержания скелета). "Напечатать" кость можно будет в течение нескольких минут, не выходя из операционной. Биочернила образуют внутри костной полости структуру, которые по химическому составу похожи на изначальную, поэтому легко адаптируются и принимают форму недостающей части кости.
"Самое классное в нашей технике - это то, что вы можете просто выдавливать чернила прямо в костную полость пациента. Мы можем заглянуть внутрь кости, где есть клетки, кровеносные сосуды и жир, и напечатать костеподобную структуру, которая уже содержит живые клетки пациента", - цитирует одного из ученых издание.
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Материал затвердевает в течение нескольких минут после контакта с биологическими жидкостями и превращается в механически сцепляющиеся нанокристаллы. У хирургов остается достаточно времени, чтобы провести необходимые манипуляции.