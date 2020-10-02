Стоматологов и их пациентов могут избавить от лишних трат. После жалоб врачей Минздрав готов смягчить им правила работы

Стоматологическим клиникам могут смягчить требования по оснащению и проведению рентгенологических исследований, введенные с начала этого года. Они предписывали им устанавливать дополнительное оборудование и привлекать новых специалистов, что могло привести к массовому закрытию стоматологий, а для пациентов – к удорожанию услуг.

Стоматологи могут избавиться от требований Минздрава оснастить специализированные клиники дорогостоящим оборудованием для рентгена и нанять дополнительных специалистов. Напомним, новые правила Минздрава вступили в силу с начала 2021 года. Как пишет сегодня «Ъ», министерство через механизм регуляторной гильотины готово упразднить соответствующие приказы. Это следует из письма заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, направленного 21 января бизнес-омбудсмену Борису Титову. Он, в свою очередь, писал в конце прошлого года вице-премьеру Татьяне Голиковой о том, что заложенные в новых приказах ведомства №560н и №786н «спорные требования» могут привести к массовому закрытию частных стоматологических клиник. Как уточняет в письме Евгений Камкин, оба приказа подпадают под «регуляторную гильотину» - это, по сути, означает отмену действующих документов, если подтверждается их негативное влияние на работу бизнеса.

С 2021 года стоматологии обязали оснащать специальными аппаратами — радиовизиографами и ортопантомографами в случае отсутствия рентген-кабинета, а также дополнительно привлекать врачей-рентгенологов и оформлять протоколы рентгенологических исследований в течение 24 часов. К примеру, один радиовизиограф минимум может обойтись в 200 тысяч рублей. Как писал «Доктор Питер», новые правила вызвали негативную реакцию в отрасли – стоматологи писали письма и собирали совещания, чтобы добиться приостановки действия или изменения нового приказа Минздрава.

