Врачи вытащили из желудка астраханца сварочный электрод

В астраханскую больницу поступил пациент, проглотивший сварочный электрод длиной 15 сантиметров. По словам врачей, мужчине повезло, что эта деталь не продырявила ему орган. На избавление неосторожного астраханца от инородного предмета у врачей ушло всего 20 минут.

В Городскую клиническую больницу №3 им. Кирова в Астрахани поступил пациент с необычным предметом в желудке - сварочным электродом. Как рассказали сегодня, 25 января, в самой больнице, длинный тонкий предмет врачи увидели на рентгенограмме. Мужчину сразу отправили в эндоскопическое отделение, где с помощью эндоскопической петли всего за 20 минут извлекли из желудка посторонний предмет. Он оказался не маленьким – длиной 15 см и диаметром 4 мм.

«Видимых повреждений внутренних органов у пациента не наблюдалось. (…) Пациенту очень повезло, что электрод не сделал отверстие в органе», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением стационара Артур Агисиев.

По словам медиков, уже через несколько часов после малоинвазивной манипуляции мужчину отпустили домой.

© Доктор Питер