Во Франции впервые в мире сделали пересадку обеих рук и плеча. Пациент ждал операции более 20 лет

Французские врачи провели первую в мире трансплантацию обеих рук и плеча. Пациент стал инвалидом 23 года назад в результате травмы на производстве. Врачи смогли найти подходящих доноров только сейчас и решились на уникальную операцию. 48-летний мужчина хорошо себя чувствует и уже идет на поправку.

Исландец Феликс Гретарссон стал первым в мире пациентом, которому пересадили сразу обе руки и плечо. В возрасте 26 лет он работал на высоковольтной линии электропередач. Из-за скачка напряжения получил множественные ожоги и переломы, провел в коме 3 месяца. Чтобы сохранить пациенту жизнь, врачам пришлось провести ампутацию, пишет The National.

Только спустя 23 года нашелся донор, который подошел для трансплантации. Операция длилась 15 часов, в ней участвовали 4 бригады хирургов. Две - ампутировали руки и плечо у донора, еще две - занимались пересадкой. Медики пока не дают точных прогнозов, неизвестно, сможет ли чувствительность и подвижность рук полностью восстановиться. Но через 9 дней после операции серьезных осложнений у него не было.

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"Если он сможет вернуть возможность сгибать локоть, это изменит его жизнь", - заявил ведущий врач Арам Газарян в ходе пресс-конференции.

Мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку. Его ждет долгая реабилитация под постоянным контролем медиков.