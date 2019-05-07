Уголовное дело против врачей Амурской больницы, где массово заражали детей гепатитом С, прекращено

Уголовное дело, возбужденное в отношении врачей Амурской областной детской клинической больницы, прекращено. Такое решение принял Благовещенский городской суд в связи с истечением срока давности. Напомним, оно было возбуждено в связи с массовым заражением гепатитом С детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

В конце 2018 года стало известно о том, что у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, проходивших лечение в онкогематологическом отделении АОДКБ, обнаружили гепатит. Позже СМИ сообщали, что число пострадавших может составлять более 100 человек - дети заражались в течение 10 лет. В начале марта правительство Амурской области утверждало, что созданная межведомственная комиссия проверила всех доноров крови и персонала клиники, но источника массового заражения так и не нашла.

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Однако в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проанализировали образцы крови пациентов детской больницы в Благовещенске, в поисках эпидемиологической взаимосвязи между случаями инфицирования вирусом гепатита С. Согласно экспертному заключению, у 37 из 38 образцов, взятых у детей, вирус гепатита С был одного генотипа (3а), и образцы показали высокую степень родства вируса. Самым вероятным источником инфекции эксперты назвали ребенка, у которого гепатит С был диагностирован 10 лет назад и который лечился в гематологическом отделении стационара. Роспотребнадзор писал в заключение: «Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента, - говорится в заключении. - Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции». Из документа следовало, что 97,4% случаев инфицирования детей, получавших, например, внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны. «Ъ» сообщал, что было известно о 150 пациентах больницы заразившихся гепатитом.

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Областной СК возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Сегодня пресс-служба суда сообщила: «Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Батурской И. П., Платовой Г. В., Серга А. П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Суд постановил: прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения по уголовному делу».

ТАСС сообщает, что уголовное дело поступило в Благовещенский горсуд 28 октября 2020 года. В деле 149 томов, некоторые до 300 листов. Срок рассмотрения по данному делу истек 31 декабря 2020 года.

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