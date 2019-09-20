В США врача обвинили в краже вакцины от коронавируса. Ему грозят штраф и тюремный срок

В США врача обвинили в краже вакцины от коронавируса. Ему грозят штраф и тюремный срок12:35, 22.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Доктора из Техаса местные власти обвинили в краже упаковки коронавирусной вакцины. Врач хотел вакцинировать семью и друзей. Медика уволили, теперь ему грозят штраф в размере 4 тысяч долларов и год за решеткой.
"Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже... упаковки вакцин от COVID-19", - сообщила окружной прокурор Ким Огг, пишут РИА Новости.
Доктор по имени Хасан Гокал во время смены в окружном центре вакцинации присвоил себе упаковку лекарства, в ней было 9 доз. Врач хотел вакцинировать семью и близких друзей. Позже доктор поделился этим с коллегой, а тот передал информацию полиции. Доктор Гокал был уволен с работы, теперь ему грозят штраф в размере 4 тысяч долларов и год в тюрьме.
Медсестру, оставившую пациентов с ВИЧ без лекарств, отправили в колонию на 5 лет
"Он воспользовался своим положением, чтобы его семья и друзья вакцинировались раньше людей, которые уже стоят в очереди на привику. То, что он сделал, было незаконным, он будет привлечен к ответственности", - заявила прокурор.
Читайте также: Жителя Петербурга осудили за кражу медицинских масок
Ещё нет комментариев