В США врача обвинили в краже вакцины от коронавируса. Ему грозят штраф и тюремный срок

Доктора из Техаса местные власти обвинили в краже упаковки коронавирусной вакцины. Врач хотел вакцинировать семью и друзей. Медика уволили, теперь ему грозят штраф в размере 4 тысяч долларов и год за решеткой.

"Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже... упаковки вакцин от COVID-19", - сообщила окружной прокурор Ким Огг, пишут РИА Новости.

Доктор по имени Хасан Гокал во время смены в окружном центре вакцинации присвоил себе упаковку лекарства, в ней было 9 доз. Врач хотел вакцинировать семью и близких друзей. Позже доктор поделился этим с коллегой, а тот передал информацию полиции. Доктор Гокал был уволен с работы, теперь ему грозят штраф в размере 4 тысяч долларов и год в тюрьме.

"Он воспользовался своим положением, чтобы его семья и друзья вакцинировались раньше людей, которые уже стоят в очереди на привику. То, что он сделал, было незаконным, он будет привлечен к ответственности", - заявила прокурор.