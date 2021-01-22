В России возобновили продажу исчезнувшего жизненно важного препарата для лечения ревматологических и других заболеваний

В аптеках начали продавать иммунодепрессант "Азатиоприн" - жизненно важный препарат, который несколько лет был в остром дефиците на российском рынке. Возобновила производство лекарства компания "Алвилс" - с декабря 2020 года по январь 2021-го выпущено почти полмиллиона упаковок.

Первая партия жизненно важного иммунодепрессанта "Азатиоприн" поступила в аптеки, производит его фармкомпания "Алвилс". «Видя высокую потребность в препарате, мы приняли решение об увеличении объема партии практически на треть в сравнении с выпуском 2017 года. Препарат заказали практически все ведущие региональные и национальные дистрибьюторы. В настоящий момент мы обрабатываем поступившие заявки и отгружаем препарат по уже существующим заказам», – сообщил генеральный директор «Алвилс» Виталий Алейников.

Сообщается, что произведенного объема препарата - почти полмиллиона упаковок - должно хватить на 4,5-5 лет.

Ранее иммунодепрессант «Азатиоприн» в России производило только одно предприятие - ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Семашко. Завод обанкротился, аналогов у препарата на российском рынке не было. Восстановление производства иммунодепрессанта в России стало результатом совместной работы "Алвилс" и "Ростеха". "Для возобновления производства в максимально сжатые сроки было приято решение о передаче разрешения на выпуск препарата. Совместная работа позволила нам нормализовать ситуацию с выпуском препарата и поставками на рынок. В случае возникновения дефицита лекарства, будут выпускаться дополнительные партии», – отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Препарат применяется после трансплантации органов и тканей, при ревматоидном артрите, системной красной волчанке, неспецифическом язвенном колите, псориазе и других заболеваниях. Он подавляет активность иммунной системы (при этих болезнях она дает сбой и начинает атаковать собственные клетки), снимает воспаление и облегчает симптомы.

В 2017 году "Доктор Питер" писал об исчезновении из аптек "Азатиоприна". Тотальный дефицит длился несколько лет. Пациенты писали письма чиновникам, создавали петиции, прося вернуть на рынок жизненно важное лекарство.

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