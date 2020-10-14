Ученые нашли способ узнавать вес ребенка еще до его появления на свет. Это поможет спасти тысячи новорожденных

Ученые из Белгорода запатентовали новых способ распознавания веса младенцев в пренатальном периоде - еще в утробе матери. Он основан на анализе ДНК и помогает своевременно выявить угрозу низкой массы тела у плода. Методику уже проверили на 190 беременных.

"Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") запатентовали способ прогнозирования веса новорожденного на основе анализа ДНК. Благодаря разработке медики получат возможность своевременно диагностировать угрозу низкого веса новорожденного у беременных с преэклампсией (тяжелым осложнением с нарушением показателей артериального давления) и отягощенной наследственностью по заболеванию", - передает ТАСС.

Именно низкий вес у новорожденных может быть причиной развития различных перинатальных заболеваний или привести к летальному исходу. Новая методика позволяет вовремя принять меры и не допустить развития болезни или смерти младенца. Также этот способ позволяет выявить риск задержки роста плода на ранних сроках беременности.

"Ученые исходили из того, что рождение маловесных детей нередко является следствием беременности, осложненной преэклампсией. При этом осложнении беременности развивается артериальная гипертензия, сочетающейся с отеками и полиорганной недостаточностью (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма - Прим. ред.)", - отметили в пресс-службе вуза.

Новую методику уже опробовали на 190 пациентках в одной из местных больниц.