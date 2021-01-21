Фармкомпания отозвала из аптек лекарство для "сердечников"

Компания «АЛСИ Фарма» отозвала из обращения шесть серий препарата, применяющегося в лечении ишемической болезни сердца и стенокардии — таблеток «Триметазидин». Как уточнили в Росздравнадзоре, это решение было принято из-за несоответствия состава серий лекарства требованиям нормативной документации.

Росздравнадзор сообщил о решении АО «АЛСИ Фарма» отозвать из обращения лекарственные средства: «Триметазидин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг 10 шт.. упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» серий 131018, 141018 и «Триметазидин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 20 мг 10 шт.. упаковки ячейковые контурные (6), пачки картонные» серий 151118, 161118, 171118, 181118 собственного производства. В письме надзорного ведомства уточняется, что решение связано с выявлением несоответствия состава этих серий препаратов требованиям нормативной документации.

Росздравнадзор предлагает АО «АЛСИ Фарма» предоставить сведения об изъятии из обращения указанных серий лекарства, а своим территориальным управлениям — проконтролировать это.

Препарат «Триметазидин» относится к антигипоксическим и регулирующим энергетический метаболизм средствам. В частности, он поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных тканей во время ишемии, уменьшает размер повреждения миокарда. В списке показания к его назначению — ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия, ишемическая кардиомиопатия, а также сосудистые нарушения.

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