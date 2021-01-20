В депздраве Москвы появился робот-диагност. Он может измерить давление, сахар или просто с вами поболтать

В департаменте здравоохранения Москвы теперь можно встретить робота-диагноста. Его зовут Архимед, он может измерять пульс, давление, сатурацию, уровень сахара в крови. Электронный помощник в случае необходимости проводит до нужного кабинета, а при желании с ним можно поговорить. Создатели обещают, что роботы скрасят посещение госучреждений, ведь они не будут хамить или в самый неподходящий момент уходить на обед.

"Робот-диагност Архимед общается с гостями, рассказывает, как пройти к нужному кабинету, напоминает о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, он измеряет основные показатели здоровья - температуру тела, артериальное давление и пульс, насыщение крови кислородом, уровень сахара в крови и объем легких", - рассказал сооснователь и директор крупнейшего европейского производителя сервисных роботов, резидента IT-кластера "Сколково" "Промобот" Олег Кивокурцев.

По словам Кивокурцева, такой помощник нужен, в первую очередь, для того, чтобы создать новый и удобный сервис в России. "Люди привыкли, что государственные учреждения - это что-то неудобное, консервативное и не клиентоориентированное. Наши роботы переворачивают эти представления с ног на голову - с ними всегда интересно общаться, они не хамят и им не нужен перерыв на обед", - добавил он.

Роботы уже по всему миру заменяют "живых" сотрудников. Они взяли на себя роли промоутеров, администраторов, диагностов, консьержей и гидов. Их можно встретить в торговых центрах, госучреждениях, магазинах, аэропортах и музеях.