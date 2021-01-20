Итальянцев тестировали на антитела к коронавирусу и нашли гепатит С

В Северной Италии при тестировании населения на антитела к коронавирусу врачи одновременно провели скрининг на антитела к гепатиту С. Более половины участников программы, у которых их нашли, узнали о своем положительном инфекционном статусе впервые.

Программа по тестированию на антитела к коронавирусу проходила в нескольких городках итальянской Ломбардии. В трех городах – Сан-Пеллегрино-Терме, Суизьо и Сордьо врачи включили в программу скрининг на антитела к вирусу гепатита С (ВГС). Как пишет «Медвестник» со ссылкой на Journal of Hepatology, на ВГС проверяли итальянцев старше 50 и более молодых при их желании. Исследование проводили с помощью экспресс-тестов на основе иммунохроматографического анализа (ИХА), а потом опрашивали участников, знают ли они о своем серологическом статусе.

В итоге анализ на антитела к ВГС прошли 2505 человек. Антитела обнаружили у 72 итальянцев (2,9%), почти каждый второй из них (46%) ранее не знал о том, что инфицирован.