Без горячей ванны и алкоголя. Петербургский врач рассказал, как отогреть переохладившихся

Если сильно замерз, не стоит сразу лезть в горячую ванну. По словам врача НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, экс-руководителя Центра термических поражений Константина Крылова, при общем переохлаждении главное — как можно быстрее попасть в теплое помещение и снять холодную и мокрую одежду. А вот принимать горячую ванну не стоит — достаточно теплой.

Накануне крещенских купаний Константин Крылов рассказал «Доктору Питеру» о первой помощи при общем переохлаждении организма. По словам медика, легкой степенью переохлаждения считается такое состояние, при котором градусник показывает температуру тела 32-35 градусов. Если на нем 29-32 градуса, то врачи говорят о среднем переохлаждении.

- Нижняя температурная граница жизни человека значительно шире, чем верхняя. Это еще говорил мой учитель, известный советский хирург Тувий Яковлевич Арьев, - поясняет профессор Крылов. - При 47 градусах и выше наступает свертывание белка в клетках, уже несовместимое с жизнью. А низкие температуры не вызывают коагуляции, даже при замерзании. Если белок потом грамотно отогреть, то он живой, он работает.

При общем переохлаждении первая помощь заключается в том, чтобы как можно быстрее отвести человека в теплое помещение, снять обледенелую или мокрую одежду, обувь, переодеть во все чистое и сухое. Затем можно напоить замерзшего горячим чаем, уложить его в постель и укрыть теплым одеялом. Можно также принять душ или ванну, но не горячую.

- При общем переохлаждении надо начинать с активного согревания пострадавшего. То есть постепенного повышения температуры воды не нужно, но и горячая вода может навредить - вызвать сильную боль и ожог, может стать плохо с сердцем. Достаточно теплой ванны с температурой воды около 38 градусов.

Врач отметил, что не стоит также согреваться алкоголем - сильная холодовая травма может спровоцировать проблемы с сердцем, а алкоголь их усугубит. В таких случаях лучше сразу вызывать скорую.

Ранее «Доктор Питер» писал, что за январские каникулы врачи НИИ скорой помощи спасли 20 петербуржцев.с обморожениями.

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