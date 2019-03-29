В Петербурге врачи трех клиник спасали подростка с расслоением аорты после аварии

Петербургские врачи спасли 14-летнего Даниила, попавшего в серьезную аварию накануне новогодних праздников - столкновение такси, в котором ехал мальчик, с пассажирским микроавтобусом. В результате полученной травмы у ребенка расслоилась грудная аорта — даже небольшое повышение давления могло стоить ему жизни. Спасали мальчика и детские, и взрослые хирурги. Сейчас он готовится к выписке.

Как рассказали в пресс-службе Педиатрического университета, ДТП произошло 27 декабря в Ломоносовском районе Ленобласти. Такси, на заднем сидении которого мирно спали 14-летний Даниил и его отец, выехало на встречную полосу и столкнулось с пассажирским микроавтобусом. От удара мальчик вылетел в переднюю часть салона и ударился грудью о торпедо, что, вероятно, и стало причиной тяжелейшей травмы — надрыва стенки аорты. Уже позже врачи диагностировали у ребёнка разрыв подкапсульной гематомы селезенки, ушиб легкого и печени, сотрясение мозга. Но когда случилась авария, Даниил смог сам выбраться из машины и ждал скорую.

По результатам компьютерной томографии, у мальчика выявили расслоение грудной аорты с формированием псевдоаневризмы – иначе говоря, пульсирующей гематомы. По словам врачей, даже небольшой скачок артериального давления в его случае мог привести к ее разрыву, массивному внутреннему кровотечению и смерти.

– Ребёнку повезло, что не произошло полного разрыва аорты в момент аварии или в первые сутки после неё, – пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Мариинской больницы, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ Магомедэмин Аскеров.

Ребенка доставили в клинику Педиатрического университета. Врачи могли наблюдать за состоянием пациента в надежде, что надрыв аорты со временем зарубцуется сам, но решили действовать - выполнять эндопротезирование грудного отдела аорты с исключением аневризмы из кровотока. Хирургическое вмешательство провели в два этапа — оба в последний день 2020 года. Врачам Педиатрического университета помогали хирурги Мариинской больницы и Городской многопрофильной больницы №2.

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В СПбГПМУ рассказали подробности редкой операции. В аорту мальчика требовалось имплантировать стент-графт – металлический каркас, покрытый специальным герметичным полимером. Но, по расчётам врачей, эта конструкция должна была перекрыть подключичную артерию, что привело бы к нарушению кровоснабжения головного мозга. Поэтому на первом этапе медики Педиатрического университета вместе с сердечно-сосудистыми хирургами Мариинской больницы сформировали шунт к подключичной артерии из соседней сонной, тем самым перераспределив кровоток. Операцию проводили через небольшой разрез над ключицей ребёнка. По словам медиков, одна из сложностей операции была связана с установкой юному пациенту стент-графта.

– Эти операции достаточно часто проводятся взрослым пациентам. Но у детей такие вмешательства – огромная редкость. Стент-графт – это большое устройство, которое устанавливается через большие доставочные системы. Стент подходящего размера только недавно выпустили на рынок, и было большой удачей, что компания-производитель смогла оперативно его нам предоставить, – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПбГПМУ Михаил Комиссаров.

Второй этап операции врачи Педиатрического университета провели уже вместе со специалистами 2-й больницы в Озерках — помогал детским хирургам заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГМПБ №2 Евгений Шлойдо.

Как сообщили в СПбГПМУ, сейчас Даниила уже переели в обычную палату и готовят к выписке.

© Доктор Питер