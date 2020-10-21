В Москву завезли 10 млн использованных перчаток для защиты от коронавируса. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело - в столицу пришла партия уже использованных ранее одноразовых медицинских перчаток. Зарубежная компания поставила почти 10 млн единиц товара, который должен был пойти на продажу.

Как сообщает ТАСС, одна из российских компаний заключила контракт с зарубежной компанией на поставку в Москву крупной партии одноразовых виниловых перчаток для защиты от коронавирусной инфекции. Перчатки должны были пойти на продажу.

Как выяснилось, партия из почти 10 млн перчаток уже использовалась ранее, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело. В прокуратуре считают поставку грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, которое могло привести к массовому заболеванию людей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).