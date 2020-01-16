Эксперт Минздрава рассказала, стоит ли нырять в крещенскую купель прививающимся от COVID-19

Крещенские купания в 2021 году из-за распространения COVID-19 будут отличаться от предыдущих – во всех регионах усилены меры безопасности, особое внимание уделено мерам профилактики заражения. В стране идет масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как лучше спланировать вакцинацию в этот период, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний – заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, которую цитирует официальный сайт ведомства. – Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации».

При этом из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих регионах и городах России местные власти приняли решение отменить крещенские купания, добавила специалист. Стоит отметить, что из-за сильных морозов, которые пришли в Петербург и продлятся, по крайней мере, в ближайшие дни, в городе вряд ли стоит ожидать повторения рекордных крещенских показателей зимы прошлого года. Тогда при плюсовых температурах воздуха и дожде к крещенским купелям, представлявших собой в отсутствие льда не проруби, а огороженные места в водоёмах, пришли около 50 тысяч горожан.

"Доктор Питер" накануне сообщал о том, как врачи относятся к купанию детей в крещенских купелях.

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, был установлен в воспоминание о крещении Спасителя Иисуса Христа в водах реки Иордан. 18 и 19 января во всех православных храмах совершаются богослужения, особенностью которых является чин освящения воды. В последние годы широко распространился обычай купаться или окунаться в освященной воде в прорубях, которые называются иорданями.

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