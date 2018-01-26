Врачи рассказали, как избежать обморожений в сильные морозы

В ближайшее время в европейской части России морозы отступать не собираются, синоптики даже говорят о похолодании и снижении температуры воздуха. О том, как избежать обморожения при сильных морозах, рассказала врач по медицинской профилактике и терапевт Анастасия Олейникова.

«Конечно, основные рекомендации касаются одежды. Отдавайте преимущество одежде, изготовленной из натуральных тканей, например, с содержанием шерсти. На улице не забывайте надевать шапку, шарф и варежки. Лучше всего носить несколько слоев свободной одежды, так как прослойки воздуха между ними помогают удерживать тепло. Обувь следует выбирать свободную с высокой подошвой из натуральных материалов. Также в морозы рекомендуется отказаться от крупных металлических украшений. Перед выходом на улицу наносите на лицо защитный крем, при этом важно, чтобы в его составе не было воды», - рассказала Анастасия Олейникова, представляющая Центра здоровья Коломенской больницы.

Также в морозную погоду специалист рекомендует добавить в свой рацион больше овощей, фруктов, супов и молочных продуктов. Употребление алкогольных напитков следует ограничить, так как они вызывают у человека иллюзию, что он согревается. Однако, алкоголь наоборот способствует интенсивной потере тепла.

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«Старайтесь не выходить из дома без особой необходимости. Если все же надо куда-то отправиться, то планируйте свой маршрут правильно и заранее, чтобы избежать длительного ожидания транспорта. Если вы чувствуете, что начинаете замерзать, то зайдите в магазин или кафе, в любое место, где можно согреться. Также с собой можно носить небольшой термос с горячим питьем», - добавила специалист.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит избежать возможных осложнений в будущем. В том случае, если вы почувствовали себя плохо, следует незамедлительно обратиться к специалисту, который назначит подходящее лечение.

© Доктор Питер