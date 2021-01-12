 Педиатры ответили, стоит ли купать детей в крещенской проруби

Крещение Господне - один из 12-ти важнейших православных праздников, который приходится на 19 января, традиционно отмечают купанием в проруби. О том, стоит ли детям принимать участие в мероприятии и как их к этому подготовить, рассказала главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

«Родители привозят на крещенские купания не только подростков, но и крошечных малышей. Детей до года вообще не рекомендуется купать в проруби, поскольку их организм еще не сформировал систему терморегуляции. Если к этому добавить колоссальный стресс, который испытает беззащитный малыш от резкого перепада температуры, то результат процедуры может быть страшный – остановка дыхания и сердца», - рассказала Нисо Одинаева, её комментарий приводит сайт минздрава Подмосковья.

Специалист отмечает, что детей от года до трех лет можно обтереть водой. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров. В идеальном случае – ребенок уже долгое время в домашних условиях закаляется: принимает контрастный душ, обтирается прохладной водой. Тогда крещенское купание на будет опасным для его здоровья.

«Тщательно подбирайте места купания. В водоеме должна быть чистая вода и оборудованная прорубь. Рядом должны быть теплые помещения и медицинская помощь. Помимо этого, место для купания необходимо подготовить заранее: постелить у проруби одеяло, а не тонкое полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой. После процедуры растереть ребёнка сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в заранее подготовленную теплую одежду и обувь. Очень важно, чтобы после купания ребенок ждал родителей не на морозе, а в теплом помещении. Купаться следует на голодный желудок, а сразу после выпить тёплый сладкий чай или компот», - отметила специалист.

Педиатр также добавила, что после трех лет закаленного ребенка, с полученного накануне разрешения педиатра, можно на секунды окунуть в прорубь. Важно, чтобы у него не было сбоев в работе эндокринной системы или проблем с неврологией. Также важна подготовка родителей, так как ребенок может по-разному отреагировать на шок от ледяной воды и контролирующие купание взрослые должны быть готовы оказать помощь.

Купание ребенка – это ответственная процедура, которую в состоянии безопасно выполнить не менее двух подготовленных взрослых, добавила специалист.

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