В банных тапочках по лесу. За праздники врачи НИИ скорой помощи спасли 20 жертв обморожений

С начала года в Центре термических поражений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасли от обморожений 20 петербуржцев. По словам врачей, большинство пострадавших встретили мороз в нетрезвом виде, а некоторые вообще в банных тапочках.

Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в этом году в институт доставили уже 20 горожан с обморожениями, у половины из них травмы оказались глубокими. Однако, по словам руководителя Центра термических поражений института Евгения Зиновьева, число пострадавших от мороза в эти праздники мало изменилось по сравнению с последними годами. Традиционно большинство получают холодовые травмы в пьяном виде, долго лежат на улице или даже рискуют прогуляться практически босиком. Так, к примеру, один пациент рассказал, что ходил по лесу в банных тапочках.

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По словам медиков, пока обошлось без калечащих операций - всем доставленным в институт с обморожениями удалось сохранить пальцы на руках и ногах. Наплыва пациентов с другими ожогами в новогодние праздники в НИИ скорой помощи тоже не заметили. Как рассказал «Доктору Питеру» Евгений Зиновьев, пострадавших после неудачного запуска петард в этом году было только двое, хотя ранее доставляли по 5-10 человек. Напомним, ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что от петард с начала года пострадали 8 горожан, включая одного ребенка.

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