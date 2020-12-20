Петербургские врачи спасли жизни детей, которых было невозможно перевозить из Грозного

Врачи СПБГПМУ провели первое в Чечне эндоваскулярное вмешательство ребёнку , специалисты Педиатрического прооперировали пациентов Грозненского роддома и Детской республиканской больницы. Транспортировка этих детей в Санкт-Петербург была бы слишком рискованной.

Как 11 января сообщает пресс-служба вуза, бригада врачей Педиатрического - заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СПбГПМУ Михаил Комиссаров, анестезиолог-реаниматолог Кирилл Кирьяков и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Иван Алешин – прилетела в столицу Чеченской республики ещё на минувшее неделе. В Грозном им удалось провести интервенционные вмешательства детям на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн им. М.И. Индербиева.

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Одним из первых пациентов стал семилетний мальчик. В сентябре ребёнку установили порт-систему для проведения химиотерапии. В конце декабря в области установки катетера произошло инфицирование, в связи с чем, медицинское изделие потребовалось удалить. В ходе этой манипуляции катетер разрушился, и его деталь мигрировала в сердце пациента.

«В другой ситуации мы бы могли рекомендовать перевести ребёнка к нам, но в данном случае это было бы слишком рискованно. Катетер, который упирался в полость желудочка, мог вызвать аритмию и остановку сердца. Поэтому было принято решение прооперировать ребёнка на месте», – пояснил Михаил Комиссаров.

Врачи СПбГПМУ провели операцию совместно с чеченскими коллегами. Сейчас жизнь пациента вне опасности. В ту же ночь петербургские медики выполнили баллонную атриосептостомию (процедуру Рашкинда) ребёнку с транспозицией магистральных сосудов.

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«Неоценимую помощь в работе врачам Педиатрического университета оказали заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Айдар Шарафеев, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Асламбек Гелаев, и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Грозненского роддома Иман Тесаева», - добавлено в сообщении.

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В СПбГПМУ добавили, что специалисты Педиатрического университета нередко выезжают в различные регионы России, чтобы оказать помощь самым тяжёлым пациентам. В минувшем году врачи СПбГПМУ провели несколько десятков операций на базе других медицинских учреждений.

© Доктор Питер