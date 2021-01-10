Ужин с последствиями. В Роспотребнадзоре разъяснили, что делать при отравлении в ресторане

Что делать и как получить компенсацию, если после ужина в ресторане почувствовал недомогание? В Роспотребнадзоре петербуржцам объяснили алгоритм действий. Начинать надо в любом случае с врача.

В петербургском Роспотребнадзоре напомнили, что с едой можно подхватить возбудителей таких заболеваний, как сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерия, норовирусная и ротавирусная инфекции, вирусный гепатит А. Самыми рискованными в этом плане, по словам специалистов, считаются многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, торты с кремом, шаверма, котлеты, мясные паштеты и студень. Если после похода в ресторан появились симптомы отравления, специалисты рекомендуют следующий алгоритм действий. Для начала надо обратиться к врачу.

«Это необходимо, как для оказания вам квалифицированной помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», - советуют в ведомстве.

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Специалисты рекомендуют сохранить чек из ресторана, но и без него тоже можно обойтись. Если счет оплачивался карточкой, подойдет выписка по банковскому счету. Также необходимо найти несколько свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы.

Далее пострадавшему надо написать претензию владельцу или руководству ресторана, к которой прикладываются копии чека и медицинского заключения. В ней можно потребовать вернуть стоимость ужина, компенсировать стоимость лечения, а в случае больничного – еще и утраченный заработок. Претензию направляют заказным письмом с уведомлением о вручении. Если мирно уладить ситуацию не получится, следующий шаг - обращение в суд. Там, кроме перечисленных требований, можно потребовать компенсации морального вреда и «потребительского штрафа» - за отказ добровольного урегулирования конфликта с заведения могут взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Кроме подачи заявления в суд, можно также обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку по жалобе и при выявлении нарушений санитарных правил и прав потребителей в ресторане виновных привлекут к ответственности.

© Доктор Питер