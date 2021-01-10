Ужин с последствиями. В Роспотребнадзоре разъяснили, что делать при отравлении в ресторане

Ужин с последствиями. В Роспотребнадзоре разъяснили, что делать при отравлении в ресторане14:01, 10.01.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Что делать и как получить компенсацию, если после ужина в ресторане почувствовал недомогание? В Роспотребнадзоре петербуржцам объяснили алгоритм действий. Начинать надо в любом случае с врача.
В петербургском Роспотребнадзоре напомнили, что с едой можно подхватить возбудителей таких заболеваний, как сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерия, норовирусная и ротавирусная инфекции, вирусный гепатит А. Самыми рискованными в этом плане, по словам специалистов, считаются многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, торты с кремом, шаверма, котлеты, мясные паштеты и студень. Если после похода в ресторан появились симптомы отравления, специалисты рекомендуют следующий алгоритм действий. Для начала надо обратиться к врачу.
«Это необходимо, как для оказания вам квалифицированной помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», - советуют в ведомстве.
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Специалисты рекомендуют сохранить чек из ресторана, но и без него тоже можно обойтись. Если счет оплачивался карточкой, подойдет выписка по банковскому счету. Также необходимо найти несколько свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы.
Далее пострадавшему надо написать претензию владельцу или руководству ресторана, к которой прикладываются копии чека и медицинского заключения. В ней можно потребовать вернуть стоимость ужина, компенсировать стоимость лечения, а в случае больничного – еще и утраченный заработок. Претензию направляют заказным письмом с уведомлением о вручении. Если мирно уладить ситуацию не получится, следующий шаг - обращение в суд. Там, кроме перечисленных требований, можно потребовать компенсации морального вреда и «потребительского штрафа» - за отказ добровольного урегулирования конфликта с заведения могут взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Кроме подачи заявления в суд, можно также обратиться в Роспотребнадзор. Специалисты проведут проверку по жалобе и при выявлении нарушений санитарных правил и прав потребителей в ресторане виновных привлекут к ответственности.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
Вы в какой стране живёте? Врача то давно вызывали? какое к чертям заключение? Во-первых врач не всегда к Вам приедет, например, вы просто не дозвонитесь в поликлинику, во-вторых записаться к терапевту возможно получится в лучшем случае через 3 дня, с "острой болью" вы обратитесь к терапевту только утром следующего дня.
Единственное что реально поможет - это скорая. Но вызывать скорую с диареей и повышенным газообразованием... Это как бы, не поедет она к Вам с вашими коликами. Нужны рвотные массы, температура и т.п. Скорая никаких заключений делать не будет. Вам организуют промывочку с марганцовочкой, дадут таблеточку мезимчика, таблеточку ношпы, пакетик смекты, упаковочку активированного угля и пожелают спокойной ночи.
Вам позвонят из регистратуры вашей поликлиники на следующий день и скажут когда приходить к терапевту.
А в итоге что врач порекомендует? Порекомендует уголёк, ношпу и смекту, при наличии диареи солевой раствор!
А тот факт что вы отравились в ресторане нигде отражаться не будет и не может. Будет зафиксирован лишь сам факт некоего отравления, дизентерии если хотите. А может вы просто грязными руками ели?
Здоровья Вам и Вашим близким! Мойте руки перед едой!
Судиться и деньги за лечение возвращать.. Сперва деньги на лечение надо потратить! Если они остались после ресторана.