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«Следует помучиться одну ночь». Сомнолог назвал способ быстро наладить режим после праздников

20:21, 09.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Быстро наладить режим сна после новогодних праздников поможет недосып перед первым рабочим днем. Об этом сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней им. Кожевникова университетской клинической больницы №3  Михаил Полуэктов.

&laquo;Следует помучиться одну ночь&raquo;. Сомнолог назвал способ быстро наладить режим после праздников
Фото: pixabay.com

«Каких-то проверенных рекомендаций нет, кроме той рекомендации, что следует помучиться одну ночь перед рабочим днем - то есть поспать поменьше. Уже на следующий вечер вы сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», - рассказал Михаил Полуэктов Агентству городских новостей «Москва».

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По словам специалиста, полностью компенсировать нехватку сна за одну ночь обычно не получается - «доспать» недостающие часы можно будет в первые выходные.

© Доктор Питер

Рубрики: Образ жизни

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