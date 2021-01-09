«Следует помучиться одну ночь». Сомнолог назвал способ быстро наладить режим после праздников

Быстро наладить режим сна после новогодних праздников поможет недосып перед первым рабочим днем. Об этом сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней им. Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов.

«Каких-то проверенных рекомендаций нет, кроме той рекомендации, что следует помучиться одну ночь перед рабочим днем - то есть поспать поменьше. Уже на следующий вечер вы сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна», - рассказал Михаил Полуэктов Агентству городских новостей «Москва».

По словам специалиста, полностью компенсировать нехватку сна за одну ночь обычно не получается - «доспать» недостающие часы можно будет в первые выходные.

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