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Станция скорой помощи в Пушкине получит дополнительно пять автомобилей

18:11, 08.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Сейчас в её автопарке 19 автомобилей. В течение года городские власти планируют закупить для медработников этого учреждения еще 5 спецмашин. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил 8 января во время посещения нового отделения станции скорой помощи №4 в Пушкине.

Станция скорой помощи в Пушкине получит дополнительно пять автомобилей
Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Новые корпуса пушкинской скорой – здание для персонала и боксы для автомобилей - были сданы в декабре 2019 года, напоминает пресс-служба Смольного. Сегодня станция  обслуживает 242 тысячи человек, из них 56 тысяч – дети. Здесь работает 207 сотрудников, из них 46 врачей и 135 фельдшеров. Созданы две анестезиолого-реанимационные бригады. Подразделение полностью обеспечено лекарствами и расходными материалами.

Станция скорой помощи в Пушкине получит дополнительно пять автомобилей Фото: пресс-служба администрации Петербурга

«Два отделения станции «скорой помощи» практически закрывают весь Пушкинский район, но население района растет», - сказал губернатор, объясняя предстоящую закупку спецтранспорта для района. 

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Также Александр Беглов осмотрел здание, ознакомился с тем, как обустроены помещения для отдыха медицинского персонала. Он отметил, что в новом корпусе созданы очень хорошие условия для медиков и водителей, подарил сотрудникам станции две кофемашины.

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Александр Беглов подчеркнул, что город продолжит строить современные станции скорой помощи во всех районах.  «Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи», - добавил губернатор.

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть

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