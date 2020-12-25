Станция скорой помощи в Пушкине получит дополнительно пять автомобилей

Сейчас в её автопарке 19 автомобилей. В течение года городские власти планируют закупить для медработников этого учреждения еще 5 спецмашин. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил 8 января во время посещения нового отделения станции скорой помощи №4 в Пушкине.

Новые корпуса пушкинской скорой – здание для персонала и боксы для автомобилей - были сданы в декабре 2019 года, напоминает пресс-служба Смольного. Сегодня станция обслуживает 242 тысячи человек, из них 56 тысяч – дети. Здесь работает 207 сотрудников, из них 46 врачей и 135 фельдшеров. Созданы две анестезиолого-реанимационные бригады. Подразделение полностью обеспечено лекарствами и расходными материалами.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

«Два отделения станции «скорой помощи» практически закрывают весь Пушкинский район, но население района растет», - сказал губернатор, объясняя предстоящую закупку спецтранспорта для района.

Также Александр Беглов осмотрел здание, ознакомился с тем, как обустроены помещения для отдыха медицинского персонала. Он отметил, что в новом корпусе созданы очень хорошие условия для медиков и водителей, подарил сотрудникам станции две кофемашины.

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Александр Беглов подчеркнул, что город продолжит строить современные станции скорой помощи во всех районах. «Удаленность от центра не должна сказываться на качестве медицинской помощи», - добавил губернатор.

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