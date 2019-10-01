Вертеброневролог напомнил об опасностях механического массажа

Массажными креслами, установленными в торговых центрах и офисах, здоровым людям пользоваться можно, но осторожно, предупреждают врачи. Следует прислушиваться к собственным ощущениям и немедленно прекратить такой сеанс в случае дискомфорта, а лечебный массаж и физиопроцедуры нельзя делать без назначения врача, подчеркивают специалисты.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России Андрей Кабычкин. Вертеброневролог, мануальный терапевт и рефлексотерапевт подчеркивает - перед тем, как приступать к лечебному массажу и физиотерапевтическим процедурам, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. И прежде всего, он перечислил категории пациентов, которым противопоказаны эти манипуляции.

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"Противопоказания – это острые воспалительные диагнозы. К ним относятся, например, грипп, ОРВИ на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи ‒ фурункулы, карбункулы и так далее. Нельзя делать массаж пациентам, у которых диагностирована хроническая ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов, регулирующих ритм сердечных сокращений. Безусловно противопоказаны массажные процедуры и после курсов химиотерапии при онкологических заболеваниях", – объяснил Андрей Кабычкин.

Специалист уточнил, что лечебные массажи как правило назначают два раза в год по 10‒15 сеансов в течение курса. По словам Кабычкина, от процедур, которые выполнены профессионально, не бывает осложнений, а такой массаж помогает сохранить красоту, молодость и здоровье.

Вертеброневролог высказал свое мнение по поводу массажных кресел, которые часто устанавливают в торговых центрах или офисах. По его мнению, здоровым людям ими пользоваться можно, но при этом с осторожностью, прислушиваясь к собственным ощущениям. По его словам, следует немедленно прекратить сеанс такого массажа в случае дискомфорта, особенно в воротниковой зоне.

«Сейчас есть масса всяких гаджетов для механического массажа. Здесь главное ‒ не передозировать и выбрать правильный гаджет. Человек в данном случае в первую очередь должен ориентироваться на свои ощущения от такого воздействия. В нем есть определенные риски. Особенно это касается воротниковой зоны, массаж которой может привести к повышению артериального давления или повлиять на свертываемость крови», – предупредил заслуженный врач РФ.

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