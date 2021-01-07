Диетологи рассказали, как приготовить полезный глинтвейн и какой "зимний" напиток можно пить каждый день

Безалкогольный глинтвейн может навредить здоровью - в виноградном соке, которым заменяют вино, содержится слишком много вредного сахара, а "правильное" какао можно пить взрослым и детям хоть каждый день. Диетологи рассказали о вреде и пользе "зимних" напитков и раскрыли секрет полезного безалкогольного глинтвейна.

Глинтвейн, какао, горячий шоколад и облепиховый чай - популярные зимние напитки. Диетологи проанализировали их ингредиенты и объяснили, как каждый из них влияет на организм.

Глинтвейн

Когда мы готовим безалкогольный глинтвейн, то красное вино обычно заменяем вишневым соком или виноградным. Последний вариант - самый вредный, уверена диетолог Маргарита Королева.

"Людям, у которых проблемы с углеводным обменом, виноградный сок, скорее, не подойдет, потому что он содержит самое большое количество сахара. Более низкий гликемический индекс у вишневого сока, а гранатовый сок — великолепный выбор, он позволит получить и витамины, и минералы, и антиоксиданты, и биологически активные компоненты, которые в горячем виде позволят человеку согреться и взбодриться", — рассказала врач РИА Новостям.

В глинтвейн мы также добавляем фрукты, но главным полезным ингредиентом все же остаются специи.

"Корица, гвоздика, имбирь — согревающие, сосудорасширяющие добавки. Они расслабляют, нормализуют давление, согревают в холодные периоды, стимулируют периферическое кровообращение. Многие для этих же целей принимают алкоголь — для расслабления, сосуды расширяются. Но можно добиться такого же эффекта более безопасным для здоровья способом, добавляя разогревающие специи", — отмечает диетолог Сергей Обложко.

При приготовлении классического глинтвейна в ход идет вино - по словам диетологов, напиток получается низкокалорийным, но не стоит забывать, что даже маленькая доза алкоголя повышает аппетит и вы можете съесть лишнего.

Какао

Какао можно считать полезным напитком при условии, что в его составе только молоко, натуральный какао-порошок и немного сахара.

"В этом напитке содержатся витамины, микроэлементы, минеральные вещества, там очень много антиоксидантов. В основном это витамины А, Е, К, витамины группы В, которые имеют большое значение в обмене веществ, нормализации водно-солевого баланса, обладают иммуностимулирующим эффектом", — рассказала Королева.

Какао содержит кальций и фосфор - они полезны для костей, а также калий - он полезен для сосудов. В напитке низкое содержание кофеина (в отличие от чая и кофе), поэтому его можно пить детям в возрасте от трех лет.

Какао из ненатурального порошка не обладает всеми вышеперечисленными полезными свойствами, поэтому на состав всегда стоит обращать внимание, заключили диетологи.

Горячий шоколад

К этому напитку следует относиться с осторожностью - он очень калорийный, на 100 граммов порошка приходится 500 калорий. "Если человек занимается спортом, ездил на лыжах или гулял весь день, то этот напиток придаст сил до тренировки, во время или после. Но сидя на диване лучше его не пить", — сказал Обложко.

Облепиховый чай

Состав этого напитка - ягоды, специи, горячая вода или чай, он идеален для зимы, считают диетологи. Облепиха богата витаминами А, Е и К, напиток хорошо тонизирует и может быть подан даже в качестве десерта.

"Зимой не хватает фруктов и овощей в питании, поэтому размораживать облепиху — отличный вариант для заряда витамином С. Облепиховый чай, его главное слишком долго не кипятить, и тогда он будет чемпионом по витамину С. А у витамина С есть доказанная способность повышать иммунитет, что сейчас особенно актуально", — считает Сергей Обложко.