Какова вероятность заразиться коронавирусом в торговом центре? Отвечают вирусологи

Какова вероятность заразиться коронавирусом в торговом центре? Отвечают вирусологи12:36, 07.01.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
При соблюдении всех эпидемиологических мер вероятность заразиться коронавирусом в магазине или торговом центре довольно мала, считают врачи-вирусологи. Специалисты перечислили основные рекомендации, соблюдая которые, вы точно минимизируете риск заражения.
"Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика", - сказал РИА Новостям доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Специалист объяснил: чтобы снизить риск заражения COVID-19, нужно соблюсти несколько правил еще до входа в торговый зал.
"Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас", - сказал Жемчугов.
Чтобы вирус не попадал на продукты, достаточно уже всем известных мер безопасности - ношения маски и перчаток.
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"Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно", - пояснила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Что касается заражения через продукты питания, например, через овощи и фрукты, которые ранее трогал заболевший, Елена Малинникова ответила, что риск есть. "(..) когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована".
Врач напомнила, что на шершавых поверхностях вирус сохраняется дольше, чем на гладких.
Чтобы не заразиться через продукты, их следует хорошо обработать дома, говорит врач-инфекционист Ирина Шилкина.
"Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом, - заключила врач.
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А еще надо мыть руки. До входа в туалет и после. Увы, половина не моет!
И раскрывать пакет или слипшиеся листы, поплевав на руку, не тащить в рот.
И понять, наконец, что маска в транспорте и других общественных местах - это ваша вежливость по отношению к окружающим. Не только требование закона.
Вероятность всегда одинаковая 50/50 (или заразишься, или нет), также как и вероятность встретить на улице динозавра (или встретишь, или нет)
Сколько можно уже высасывать из пальца вокруг короновируса? Помимо него еще много чего другого существует