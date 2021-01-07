Какова вероятность заразиться коронавирусом в торговом центре? Отвечают вирусологи

При соблюдении всех эпидемиологических мер вероятность заразиться коронавирусом в магазине или торговом центре довольно мала, считают врачи-вирусологи. Специалисты перечислили основные рекомендации, соблюдая которые, вы точно минимизируете риск заражения.

"Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика", - сказал РИА Новостям доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист объяснил: чтобы снизить риск заражения COVID-19, нужно соблюсти несколько правил еще до входа в торговый зал.

"Самый лучший совет – приходя в магазин, – там у них, как правило, есть гели, растворы – перед тем, как взять тележку или корзину, протрите их ручки. Когда будете уходить, желательно тоже их протереть, затем и руки. Таким образом, вы сделаете пользу тому, кто возьмет корзину после вас", - сказал Жемчугов.

Чтобы вирус не попадал на продукты, достаточно уже всем известных мер безопасности - ношения маски и перчаток.

"Даже если вдруг вы чихнете или покашляете, то сделаете это в маску, а не на продукты или какие-то упаковки. И если вам кажется, что вы здоровы, это может быть неверно, вы можете быть вирусоносителем и болеть бессимптомно", - пояснила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Что касается заражения через продукты питания, например, через овощи и фрукты, которые ранее трогал заболевший, Елена Малинникова ответила, что риск есть. "(..) когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована".

Врач напомнила, что на шершавых поверхностях вирус сохраняется дольше, чем на гладких.

Чтобы не заразиться через продукты, их следует хорошо обработать дома, говорит врач-инфекционист Ирина Шилкина.

"Конечно, сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить. Таким образом, обрабатывая все продукты и товары, купленные в торговом центре или магазине, вы сможете обезопасить себя и своих близких от заражения коронавирусом, - заключила врач.