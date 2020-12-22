Американская Moderna должна защищать от нового британского штамма коронавируса

Американская вакцина Moderna должна защищать от британского штамма коронавируса - именно он более заразный и распространяется быстрее уже известных штаммов, считают ученые.

Вакцина Moderna "должна защищать в том числе и от британского штамма", об этом заявил в среду Голландский совет по оценке лекарственных средств, сообщает ТАСС. Ожидается, что вакцина в ближайшее время будет одобрена Европейской комиссией.

Ранее стало известно, что Европейское агентсво по лекарственным препаратам рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для американской вакцины. Чтобы вакцину смогли использовать на всей территории ЕС, последнее разрешение должна выдать Европейская комиссия.

Moderna предназначена для людей старше 18 лет. Она стала второй по счету вакциной, использование которой одобрил регулятор Евросоюза. Ранее, 21 декабря 2020 года, была одобрена вакцина от компаний Pfizer и BioNTech.