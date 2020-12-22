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Американская Moderna должна защищать от нового британского штамма коронавируса

18:40, 06.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Американская вакцина Moderna должна защищать от британского штамма коронавируса - именно он более заразный и распространяется быстрее уже известных штаммов, считают ученые.

Американская Moderna должна защищать от нового британского штамма коронавируса
Фото: pixabay.com

Вакцина Moderna "должна защищать в том числе и от британского штамма", об этом заявил в среду Голландский совет по оценке лекарственных средств, сообщает ТАСС. Ожидается, что вакцина в ближайшее время будет одобрена Европейской комиссией.

Ранее стало известно, что Европейское агентсво по лекарственным препаратам рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для американской вакцины. Чтобы вакцину смогли использовать на всей территории ЕС, последнее разрешение должна выдать Европейская комиссия. 

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Moderna предназначена для людей старше 18 лет. Она стала второй по счету вакциной, использование которой одобрил регулятор Евросоюза. Ранее, 21 декабря 2020 года, была одобрена вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. 

О британском штамме коронавируса объявили 14 декабря прошлого года. С 19 декабря правительство Великобритании радикально усилило карантинные меры. По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, новый штамм может быть связан с более быстрым распространением коронавируса.

Рубрики: Инфекционные болезни

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