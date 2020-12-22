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«Британский» штамм коронавируса проник в Грузию

19:16, 04.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса. Как сообщают власти, характерную мутацию обнаружили в середине декабря у мужчины старше 50 лет – его состояние оценивают как удовлетворительное.

&laquo;Британский&raquo; штамм коронавируса проник в Грузию
Фото: pixabay.com

«Мы изучали три подозрительных случая. В двух случаях существование нового штамма не подтвердилось, однако в третьем, образцы которого были взяты в середине декабря, подтвердилась мутация S гена, характерная для нового "британского" штамма", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Уточняется, что инфицированный мужчина находится в изоляции, его контакты установлены. 

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22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России были обнаружены 1424 мутации коронавируса, но среди находок «британского» штамма не выявили. О британском штамме вируса объявили 14 декабря, с 19 декабря правительство Великобритании радикально усилило карантинные меры, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством.

Рубрики: Инфекционные болезни

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