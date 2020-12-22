«Британский» штамм коронавируса проник в Грузию

В Грузии впервые выявили «британский» штамм коронавируса. Как сообщают власти, характерную мутацию обнаружили в середине декабря у мужчины старше 50 лет – его состояние оценивают как удовлетворительное.

«Мы изучали три подозрительных случая. В двух случаях существование нового штамма не подтвердилось, однако в третьем, образцы которого были взяты в середине декабря, подтвердилась мутация S гена, характерная для нового "британского" штамма", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Уточняется, что инфицированный мужчина находится в изоляции, его контакты установлены.