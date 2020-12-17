В Греции 54-летний врач попал в реанимацию вскоре после прививки от коронавируса. Минздрав страны связи не видит 

Заместитель начальника госпиталя в пригороде Афин через несколько дней после прививки от коронавируса оказался в реанимации с симптомами инфекции нижних дыхательных путей. В Минздраве страны опровергают связь между двумя событиями.

«Заместитель начальника госпиталя Триасиос (в городке Элевсина в пригороде Афин) проходит интубационное лечение в Главной государственной больнице Никаи. У 54-летнего мужчины, у которого не было основного заболевания, в прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов (одышка, лихорадка, кашель)», - сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

27 декабря в Греции началась кампания по вакцинации населения от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech. Уточняется, что врач получил прививку в тот же день. В канун Нового года состояние мужчины ухудшилось, а 1 января его перевели на искусственную вентиляцию легких с диагнозом «дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей». Как указывает СМИ, в Минздраве страны говорят, что убедительных доказательств связи вакцинации с возникшей инфекцией нет.

Ранее сообщалось, вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech первой в мире получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение. 2 января стало известно, что в финское Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea поступила первая заявка о побочной реакции на коронавакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Какая именно была реакция, не уточнялось. Власти заявляли, что обнародуют эту информацию, когда получат не менее 5 уведомлений о побочных эффектах.