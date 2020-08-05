Россияне выбрали самую благородную профессию

Почти каждый третий считает, что медработник – самая благородная и самоотверженная профессия. Это показал опрос 1600 россиян, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob. От медиков с большим отрывом отстают учителя и спасатели.

Участников опроса попросили сказать, какую профессию они считают самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время. Согласно результатам декабрьского опроса SuperJob, первое место в рейтинге благородных профессий заняли медработники – их назвали 29% респондентов. Причем, женщины говорили об этом чаще мужчин – 35% против 24% соответственно.

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На втором месте — учителя (10%). Третью строчку разделили спасатели и курьеры - они набрали по 4% голосов. По словам опрошенных, важность служб доставки они прочувствовали в период строгой изоляции.

Также в списке самых благородных чаще других называли профессии строителя (3%), пожарного, военнослужащего и волонтера – по 2% голосов.

По мнению 7% респондентов, благородство есть в каждой профессии. В то же время 6% считают, что сейчас вообще нет благородных профессий.



© Доктор Питер