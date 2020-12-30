Глава Минздрава РФ сообщил, что от COVID-19 привились 800 тысяч россиян

В России вакцинировались от нового коронавируса 800 тысяч человек, а в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января. По словам чиновника, привитые граждане страны уже могут получить сертификаты о вакцинации на портале госуслуг.

Заявления министра здравоохранения приводят российские информагентства, он сделал их 2 января во время рабочего визита в Тверскую область. По словам Михаила Мурашко, полтора миллиона доз «Спутника V» уже находятся в субъектах РФ, и в них идет активная вакцинация жителей. «Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 млн доз. Вакцинация идет активно», - сказал Мурашко журналистам .

По словам министра, прививаться спешат не только представители профессий так называемой группы риска – врачи, педагоги, соцработники и правоохранители – но и граждане категории 60+. Кроме того, Мурашко сообщил о том, что граждане России, уже сделавшие прививку против нового коронавируса, уже могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.

"С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать", - сказал он.

Глава Минздрава России добавил, что сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакцинированных, и электронный прививочный сертификат на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме. Между тем, «Фонтанка.ру» со ссылкой на операторов портала госуслуг сообщает о том, что информация о начале оформления сертификатов о прививке от COVID-19 не соответствует действительности . «Такая информация [о выдаче паспортов вакцинированного] на нашем сайте не представлена», — ответили они изданию, посоветовав поискать следы предоставления услуги в другом месте.

В личном кабинете пользователя портала действительно нет никаких сведений о заявленной Мурашко услуге.

«Доктор Питер» сообщал о том, что президент России распорядился начать массовую вакцинацию населения страны с 7 декабря минувшего года. Вакцинация ведется первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, разработанным НИЦЭМ им Гамалеи. Он получил название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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