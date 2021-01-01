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«Спутник» в пролёте. Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ

17:37, 01.01.2021 / Верcия для печати / 3 комментария

Вакцина от  COVID-19  американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech получила от Всемирной организации здравоохранения разрешение на экстренное применение, сообщает организация. «Спутник V» от российского Центра имени Гамалеи пока такой оценки от международной организации не дождался.

&laquo;Спутник&raquo; в пролёте. Вакцина Pfizer от COVID-19 первой в мире получила разрешение ВОЗ
Фото: ru.freepik.com

О том, что вакцина Pfizer/BioNTech получила «добро» от ВОЗ первой в мире, сообщается в твиттере организации. При этом оговаривается следующая формулировка: «разрешение на экстренное применение».

«Вакцина Pfizer / BioNTech # COVID19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях … Эксперты со всего мира изучили данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины... По их выводам, вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности, и преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски», - говорится в заявлении организации.

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Экстренное разрешение на применение выдается в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьезных эпидемий, а с другой - еще доступны не все результаты испытаний. В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение, сообщает организация. Вакцина уже применяется в США и "Доктор Питер" сообщал о том, что она вызывает сильные аллергические реакции.

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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. С 7 декабря в РФ «Спутником V» начата массовая вакцинация населения.  «Доктор Питер» также писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 декабря прошлого года заявила о том, что документы на вакцину против COVID-19 от новосибирского научного центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона» переданы для ознакомления во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

3 комментария Оставить комментарий

Гинзбург в пролете как фанера над Парижем со своим фуломицином.. как и его крыша кремлевская...

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Что значит "в пролёте"? По "Спутнику" третья фаза клинических исследований завершается в мае, а по вакцине от Pfizer/BioNTech она завершилась в декабре. Или должно было быть по-другому?

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А сам то вакцинироваться будешь (вакциной в пролёте)?

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