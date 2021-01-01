В России больше нельзя продавать «веселящий газ» населению. Запрещена и его реклама

Ограничиваются продажа, производство, хранение, закупка, поставка и сбыт закиси азота, а также его реклама, в том числе через интернет. Эти действия запрещены, если газ предназначен не для пищевой продукции или медицинских, промышленных, технических целей.

С 1 января вступил в силу закон РФ о запрете продажи «веселящего газа» (закись азота) в немедицинских целях. Документ, принятый российским парламентом в конце декабря, и подписанный президентом РФ 29 декабря, запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

«В целях безопасности жизни и здоровья населения с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограничивается оборот закиси азота», — говорится в тексте. Кроме того, запрещено потреблять закись азота «не по назначению», «в целях изменения состояния организма человека», если это не связано с получением медицинской помощи.

За неправомерные действия, связанные с оборотом закиси азота, грозит уголовное преследование по ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Лица, участвующие в пропаганде или незаконной рекламе газа, согласно новому закону, могут быть оштрафованы. Так, для физических лиц штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Кроме того, законопроект позволяет в административном порядке приостановить работу ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Власти не один год боролись с использованием закиси азота не по назначению. К примеру, петербургская прокуратура пыталась запретить распространение в интернете информации о его продаже - в ведомстве говорили, что закись азота зарегистрирована как лекарственное средство и не может продаваться дистанционно. Ранее МВД хотело включить её в список сильнодействующих веществ и ввести уголовную ответственность за распространение.

© Доктор Питер