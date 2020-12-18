Ученые сделали неожиданный вывод о повреждениях  микрососудов головного мозга у пациентов с COVID-19

Исследование влияния коронавируса на мозг выявило признаки повреждений, которые вызваны истончением и протеканием кровеносных сосудов. Однако, ученые не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг.

Результаты исследования специалистов из Национального института неврологических заболеваний и инсульта в штате Мэриленд, Университета медицинских наук Мэриленда, Мичиганского университета и дргих медвузов США опубликованы в New England Journal of Medicine.

Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих был один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые указывают на воспаление, а также темных пятен, которые говорят о кровотечении.

Как пояснил доктор медицинских наук и клинический директор Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старший автор исследования Авиндра Нат, ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавиусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов.

"Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус" — пояснил врач.

Он выразил надежду, что данные помогут врачам понять спектр проблем, с которыми могут столкнуться пациенты. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого мы увидели мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», — пояснил Нат.

При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. «Спомощью магнитно-резонансной микроскопии, гистопатологической оценки и иммуногистохимического анализа соответствующих срезов наблюдалось мультифокальное микрососудистое повреждение в головном мозге и обонятельных луковицах без признаков вирусной инфекции. Эти результаты могут помочь в интерпретации изменений, наблюдаемых на магнитно-резонансной томографии точечной гиперинтенсивности и линейной гипоинтенсивности у пациентов с COVID-19», - говорится в статье.

Как пояснил исследователь, результаты показывают, что повреждения, которые были найдены, возможно не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. «Из-за ограниченного количества доступной клинической информации нельзя сделать никаких выводов относительно неврологических особенностей Covid-19», - добавляют исследователи. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга, и вызывает ли это симптомы различной длительности.

«Доктор Питер» писал о том, что врачи клиники «Шарите» раскрыли механизм проникновения COVID-19 в мозг. Ученые из Германии провели исследование, в ходе которого обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен попадать в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке.

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