Скорая помощь Петербурга выводит в праздники 502 бригады, 32 из них - реанимационные

Скорая помощь Петербурга выводит в праздники 502 бригады, 32 из них - реанимационные16:10, 31.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В праздничные дни в городе будут работать 502 бригады скорой помощи, 32 их них - реанимационные, сообщили в комитете по здравоохранению. Машины обеспечены лекарствами, СИЗами и кислородом.
На Городской станции скорой помощи - 177 бригад, в районах города - 262, а в пригородных районах - 63. Итого по городу будут задействованы 502 бригады. У всех есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и кислорода.
"Приемные отделения специализированных многопрофильных стационаров, подведомственных комитету по здравоохранению, готовы к оказанию экстренной медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших в ЧС", - сообщили в комитете.
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Всего в Петербурге на 31 декабря развернуто 12 328 коек под COVID-19 и пневмонии. Из них свободны 2 739 , что составляет 22,2%.
"Даже в новогодние праздники наши медики - на боевом посту!", - говорят в комитете.
© Доктор Питер
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