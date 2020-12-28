Скорая помощь Петербурга выводит в праздники 502 бригады, 32 из них - реанимационные

В праздничные дни в городе будут работать 502 бригады скорой помощи, 32 их них - реанимационные, сообщили в комитете по здравоохранению. Машины обеспечены лекарствами, СИЗами и кислородом.

На Городской станции скорой помощи - 177 бригад, в районах города - 262, а в пригородных районах - 63. Итого по городу будут задействованы 502 бригады. У всех есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и кислорода.



"Приемные отделения специализированных многопрофильных стационаров, подведомственных комитету по здравоохранению, готовы к оказанию экстренной медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших в ЧС", - сообщили в комитете.

Всего в Петербурге на 31 декабря развернуто 12 328 коек под COVID-19 и пневмонии. Из них свободны 2 739 , что составляет 22,2%.



"Даже в новогодние праздники наши медики - на боевом посту!", - говорят в комитете.

© Доктор Питер