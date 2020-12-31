Японский врач: Пациент с COVID-19 в легкой форме рискует стать "лежачим больным"

Японский врач Коити Хирахата предупредил: при легком течении коронавируса у пациентов могут быть серьезные последствия в дальнейшем. Это слабость, которая может длиться годами, потеря способности двигаться, депрессивное состояние, боль во всем теле, затрудненное дыхание, бессонница и потеря аппетита. Больше всего страдают молодые.

Последствия коронавируса могут быть гораздо страшнее самого заболевания, уверен японский врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic. Треть его пациентов стали "лежачими больными" после перенесенной инфекции. Врач занимается пациентами с коронавирусом с марта, с серьезными последствиями болезни к нему приходят по 70-80 человек в день.

"У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности – это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей. Больше всего сорокалетних (123 человека), за ними следуют тридцатилетние (91 человек) и двадцатилетние (65 человек). И есть два ребенка до 10 лет. От 10 до 20 лет – 24 человека. То есть подавляющее большинство ‒ это люди до 40‒50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям", ‒ сказал Хирахата РИА Новостям.

Те, кто сейчас страдают от последствий, переносили болезнь очень легко: температура держалась день или два, других симптомов не было.

"Больше всего жалуются на слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Следующий симптом, от которого страдают очень многие – это подавленность, депрессивное состояние – 86,8%. Далее – так называемый "туман в голове", который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль. Таких 83%. Головная боль у 77,4%. Боли во всем теле – 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Учащенное сердцебиение у 71,3%. Бессонница ‒ у 71,3%. Отсутствие аппетита – у 63%. Выпадение волос – 52,9%. Нет обоняния у 35,2%, вкус потеряли 27,9%", ‒ рассказал врач.

Со временем симптомы могут ослабевать, но вряд ли исчезнут навсегда. Коити Хирахата разделил своих пациентов на 2 группы.

"Первая — это когда после движения слабость приходит не сразу, а через какое-то время. Например, утром человек подвигался, а слабость приходит на следующий день или через день. У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. До какой степени значительного? До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. У нас масса таких случаев. Это один из типов последствий", — сказал врач.

По его словам, среди лежачих больше всего женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Всего он наблюдает 114 таких пациентов, 9 из них - это дети.

"Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться. Не двигайтесь! И два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь", — советует врач.