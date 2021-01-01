С чего начать первый день года? Врач назвал средство для легкого «детокса» после застолья

Стакан нежирного молока или минеральной воды поможет организму прийти в себя после новогоднего застолья и бессонной ночи. Об этом рассказал петербургский невролог Андрей Жуков, посоветовав не начинать утро нового года с «прошлогодних» салатов.

По словам невролога Мариинской больницы Андрея Жукова, обилие жирного, жареного, разной экзотики на новогодних столах дает серьезный удар по органам пищеварения. Поэтому после такого «активного» отдыха наплыв пациентов с холециститами (воспаление желчного пузыря) и панкреатитами (воспаление поджелудочной железы) — обычное дело. Чтобы немного помочь своему организму 1 января прийти в себя после застолья и бессонной ночи, можно начать первый день нового года со стаканчика нежирного молока или минеральной воды.

- Утром после ночного застолья стакан теплого молока — не более 1,5-2,5% жирности подействует как хорошее детоксикационное средство. Отлично подойдет также минеральная вода типа «Боржоми» или «Нарзана», - сказал врач.

Возвращение после праздников к нормальному режиму и рабочим будням, по словам Андрея Жукова, занимает обычно 4-5 дней. Легче и быстрее переключиться с режима «отдых» на режим «работа» помогут цитрусовые — мандарины, апельсины, грейпфруты. По словам доктора, эти фрукты обладают пробуждающим и активирующим действием. Не говоря уже о необходимом зимой витамине С, которым тоже богаты цитрусовые.

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