Эксперт назвала причины головной боли и посоветовала, как с ней бороться

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что не менее половины взрослых людей хотя бы раз сталкиваются с головной болью в течение года, а около 4% жителей планеты испытывают её не менее 15 дней каждый месяц. Но головная боль – не только мучительное состояние, она может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом других болезней.

«Головные боли мешают работать, отдыхать, нарушают сон и портят нормальную жизнь. Из-за боли, которая может локализоваться в висках, лобной или затылочной части головы, а также распространяться буквально по всему черепу, человеку сложно сосредоточиться, а порой и просто общаться», - рассказывает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. Она считает, что очень часто опасность головной боли недооценивается.

Многие воспринимают ее как неприятное недомогание, с которым можно справиться при помощи обезболивающих препаратов, а потому не спешат обращаться к врачу и искать причину его появления. Подсчитано, что самолечением занимается каждый второй.

Среди первичных головных болей лидирующее место занимают боли напряжения и мигрени – на них приходится более 70% случаев. Их возникновение могут провоцировать стрессы, сильные эмоциональные переживания, тревога и депрессивные состояния. Точная причина возникновения мигреней неизвестна, но есть данные, что свой вклад вносят генетические факторы. Стать триггером мигренозных болей могут сильные запахи, яркие цвета, мигающие огни, громкие звуки и другие факторы.

Вторичные головные боли, являющиеся симптомом разных заболеваний, часто возникают при патологиях сосудов головного мозга, например, при хронической ишемии – нарушении кровоснабжения тканей мозга. Важно своевременно выявить, с чем связаны головные боли и начать адекватное лечение – в противном случае болезнь будет прогрессировать, а риск развития инсультов увеличиваться.

«При поражении сосудов головного мозга боли возникают часто и регулярно. Они могут сопровождаться головокружениями, сильной слабостью, появлением мушек в глазах, онемением конечностей, - напоминает Ольга Малиновская. – В том случае, если такое ухудшение состояния происходит регулярно, необходимо не медлить и обратиться за консультацией к врачу. Важно помнить, что такие головные боли нередко возникают у пожилых людей».

Специалист поможет разобраться с причинами головной боли – назначит обследования и порекомендует сдать ряд анализов. Изучение полученных результатов поможет обнаружить возможную патологию, своевременно начать лечение и снизить риск развития серьезных последствий. Сдавать анализы лучше натощак после 10-12-часового голодания, накануне нужно отказаться от алкоголя. Специалист подчеркнула - интерпретацией результатов и назначением лечения должен заниматься врач, а самолечение недопустимо.

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Она добавила, что риск развития ишемии сосудов головного мозга и сопутствующих заболеванию головных болей, увеличивается при ведении малоподвижного образа жизни, несбалансированном питании, курении, употреблении алкоголя, наличии сопутствующих заболеваний – гипертонии и сахарного диабета.

© Доктор Питер